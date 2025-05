Dakota Johnson

L'attrice Dakota Johnson, produttrice e ora anche regista, ha annunciato a Cannes il suo primo lungometraggio da dietro la macchina da presa: una storia scritta da Vanessa Burghardt, giovane attrice autistica a cui è profondamente legata.

Covermedia Covermedia

Dakota Johnson è pronta a mettersi dietro la macchina da presa.

Durante l'incontro «Women in Motion» organizzato da Kering al Festival di Cannes, l'attrice ha annunciato il suo primo progetto da regista: un film scritto da Vanessa Burghardt, attrice e musicista autistica che aveva interpretato sua figlia nel film del 2022 «Cha Cha Real Smooth».

«Vanessa è brillante. Abbiamo iniziato a lavorare insieme a una sceneggiatura scritta da lei, e mi sento così protettiva nei suoi confronti che non potrei permettere a nessun altro di dirigerla», ha raccontato la Johnson, affiancata dalla sua socia in TeaTime Pictures, Ro Donnelly.

«È una storia speciale, che parla di una giovane donna con autismo. È una mente incredibile. Vedremo come andrà, ma sento che deve essere mia».

La Johnson, 35 anni, aveva già diretto un cortometraggio di 23 minuti intitolato «Loser Baby», presentato lo scorso anno al Festival di Toronto. Il progetto, però, non ha avuto seguito.

«È un corto su un gruppo di amici queer a Los Angeles, tra relazioni, sessualità e identità. Nessuno ha voluto trasformarlo in una serie. Mi sono detta: «Perché? È una conversazione globale, dovrebbe essere sempre presente»... ma niente. È rimasto lì».

L'attrice si trova a Cannes anche per presentare la commedia «Splitsville», che ha prodotto e in cui recita. Il film è stato proiettato in anteprima ieri sera sulla Croisette.