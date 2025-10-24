Melanie Griffith & Dakota Johnson

L'attrice condivide paure e difficoltà psicologiche legate alla fama dei suoi genitori.

Covermedia Covermedia

Figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, l'infanzia di Dakota Johnson è stata segnata dall'ossessione della gente per la sua famiglia.

In un'intervista a Vogue Germania, l'attrice del film «In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon» ha spiegato che, da bambina, le persone cercavano di avvicinarsi fisicamente a sua madre, anche in luoghi pubblici come il supermercato.

«Quando ero piccola, ci sono stati momenti davvero spaventosi», ha dichiarato, ricordando con un brivido quelle esperienze.

«Se da piccola accetti questa situazione come normale, può portarti a sviluppare tanti complessi», ha aggiunto, spiegando come la pressione e l'invasività dei media abbiano segnato la sua crescita.

«Essere sempre nel mirino del pubblico, con il mondo che sa della tua vita privata in modo così invadente, è doloroso», ha confessato, ammettendo che la sua vita era molto diversa da quella dei suoi coetanei. «Mio padre lavorava in Texas, quindi sono cresciuta in un ambiente cinematografico», ha ricordato.

«Per me era normale vedere persone che facevano film, mentre i miei compagni di scuola avevano mamme che andavano in ufficio tutti i giorni».

Ma la vera difficoltà, ha spiegato Dakota, è stata il continuo trasloco da una città all'altra, che le ha impedito di costruire legami profondi. «Non sono mai riuscita a stringere molte amicizie. Ma l'ho accettato».