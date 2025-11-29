Mara Venier (foto d'archivio) IMAGO/ZUMA Press

Mara Venier, in un'intervista, ha condiviso le sue esperienze amorose, dalle relazioni passate ai momenti difficili, fino al matrimonio con Nicola Carraro, l'uomo della sua vita.

Hai fretta? blue News riassume per te A 75 anni Mara Venier racconta degli amori della sua vita al «Corriere della sera».

Dal primo peccato giovanile, il matrimonio a 17 anni, alle relazioni con Jerry Calà e Renzo Arbore, passando anche per un vero principe.

Poi, conobbe Nicola Carraro, che sposò nel 2006.

«L'uomo della mia vita», riconosce la nota presentatrice televisiva.

Mara Venier ha sempre messo l'amore e la famiglia al centro della sua vita.

Oggi, il suo mondo ruota attorno ai suoi due figli, i nipoti Giulio e Claudio, e il marito Nicola Carraro, che definisce «l'uomo della mia vita».

In una recente intervista con il «Corriere della Sera», come cita anche «Elle», la nota presentatrice televisiva ha ripercorso le sue storie d'amore, segnate da grandi passioni e momenti di dolore, come l'aborto vissuto durante la relazione con Renzo Arbore.

Il primo matrimonio a 17 anni

Non c'è dubbio, la sua vita sentimentale è stata intensa e variegata. A soli 17 anni sposò Francesco Ferracini, con cui ebbe la figlia Elisabetta. Tuttavia, il matrimonio finì a causa dei tradimenti di lui.

Successivamente, conobbe Pier Paolo Capponi, da cui nacque il suo secondo figlio, Paolo. Anche questa relazione si concluse, e Mara si innamorò di Jerry Calà durante le riprese di un film.

Sebbene il loro matrimonio a Las Vegas non fosse ufficialmente riconosciuto in Italia, la loro amicizia è rimasta forte nel tempo.

Il principe

Ci fu anche una storia con un vero principe, Sebastian von Fürstenberg. Ricorda con nostalgia un episodio in cui, dopo un tuffo in piscina, dovette tornare a casa con abiti prestati, suscitando l'ira di sua madre.

Dopo Jerry, Renzo Arbore entrò nella sua vita, e la loro relazione durò 12 anni. Nonostante la passione e la complicità, la coppia affrontò momenti difficili, come l'aborto nel 1990.

La loro separazione nel 1997 fu molto mediatica, ma la 75enne ricorda con affetto il ruolo di Renzo nel suo percorso televisivo.

Finalmente, l'amore della sua vita

Dopo una breve relazione con Armand Assante, incontrò Nicola Carraro, che le chiese di sposarlo a Dubai, nel 2006. Da allora, il loro legame è stato solido, superando insieme anche le sfide della salute.

La signora della domenica italiana in televisione descrive il marito come l'amore della sua vita, un sentimento che ha cercato per anni.