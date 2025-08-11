SpettacoloDal palco comico alla fiction: Mino Abbacuccio diventa un eroe in «Fragili 2»
Covermedia
11.8.2025 - 16:30
Un atteso ritorno in televisione, tra emozione e riscatto: «Vedrete un Renato più coraggioso».
Covermedia
11.08.2025, 16:30
Covermedia
Dalle risate di «Made in Sud» al dramma intenso di «Fragili 2», Mino Abbacuccio torna in prima serata su Canale 5, il 13 e 14 agosto 2025.
«Vedrete un Renato più coraggioso, più determinato. Salverà tutti e lo farà mettendo a rischio se stesso», anticipa l'attore, raccontando l'evoluzione del suo personaggio rispetto alla prima stagione.
Renato, questa volta, è un uomo innamorato e fidanzato, ma il ritorno improvviso dell'ex marito della sua compagna lo mette davanti a un conflitto emotivo forte. «Questa situazione lo spinge a tirare fuori un coraggio che forse non credeva di avere», spiega Abbacuccio. Quel coraggio lo porterà ad affrontare un incendio devastante per proteggere la donna che ama, il loro figlio e i ragazzi della comunità.
Nel colloquio emerge anche il legame con Salvatore Misticone, suo compagno di set: «Con Salvatore ci divertiamo tanto anche fuori dal set. Questo affiatamento rende più autentiche le nostre scene».
«Fragili» racconta l'incontro tra generazioni e la costruzione di legami autentici. «È una storia che va oltre la fiction – sottolinea Abbacuccio – e ricorda a tutti noi quanto sia importante prendersi cura gli uni degli altri».
