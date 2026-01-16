  1. Clienti privati
«I delitti del BarLume» Dal ristorante alla tv: la favola di Enrica Guidi

Covermedia

16.1.2026 - 13:00

Enrica Guidi
Enrica Guidi
Covermedia

La barista di «I delitti del BarLume» racconta il passaggio dal lavoro di famiglia al successo della serie Sky.

Covermedia

16.01.2026, 13:00

16.01.2026, 13:11

Come in tutte le favole che si rispettano, Enrica Guidi è passata dal ristorante di famiglia al set.

Un percorso costruito senza scorciatoie, che l'ha portata a diventare uno dei volti più riconoscibili della serialità italiana.

In un'intervista a la Repubblica, l'attrice ripercorre gli anni precedenti alla popolarità, quando la recitazione non era ancora un obiettivo definito. «Studiavo e c'era il ristorante di famiglia, poi sono diventata la Tizi del BarLume», racconta, sintetizzando una svolta arrivata gradualmente, tra studio e lavoro quotidiano.

Nata e cresciuta in Toscana, la Guidi si è laureata in Scienze motorie e ha lavorato anche come insegnante di educazione fisica e nuoto. Il mondo dello spettacolo arriva in un secondo momento, dopo un periodo di formazione che le consente di affrontare il set con un approccio concreto e lontano dal divismo.

Il grande pubblico la conosce come Tiziana Guazzelli, detta Tizi, presenza fissa di «I delitti del BarLume», la serie Sky ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. Ambientata in una provincia toscana, la fiction ha costruito negli anni un rapporto diretto con gli spettatori, trasformando personaggi ordinari in figure familiari.

Sul fronte professionale, l'attrice è attualmente impegnata nelle nuove produzioni legate all'universo del «BarLume», con riprese previste nei prossimi mesi. Parallelamente, sta valutando nuovi progetti televisivi e teatrali, confermando la volontà di proseguire un percorso fatto di continuità, senza allontanarsi dalle proprie radici.

