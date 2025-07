Dalla cucina alla grande distribuzione: le polemiche sui prodotti di Meghan Markle

I prodotti di Meghan Markle fanno discutere. Imago

Le conserve di Meghan Markle, prodotte da As Ever, sono al centro di discussioni per la loro consistenza e provenienza. Fonti rivelano che i prodotti sono realizzati da Republic of Tea, mentre un'esperta critica la consistenza delle marmellate.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle si prepara a lanciare un vino rosé con il suo marchio As Ever, dopo aver già distribuito conserve di albicocche e tè negli USA.

Nonostante si presenti come produttrice «artigianale», la duchessa si affida in realtà a una fabbrica in Illinois, suscitando critiche e polemiche nei media britannici.

La consistenza delle conserve e la scelta di ridurre lo zucchero hanno generato dibattiti tra gli esperti, ma il gusto del prodotto è stato generalmente apprezzato. Mostra di più

Meghan Markle si prepara a lanciare un vino rosé, uno dei prodotti più attesi della sua società As Ever, sostenuta da Netflix. Nel frattempo, le sue conserve di albicocche stanno raggiungendo i clienti negli Stati Uniti, suscitando polemiche sui tabloid britannici.

Sebbene la duchessa abbia affermato che i suoi prodotti derivano dalle marmellate fatte in casa, il «Mail on Sunday» ha rivelato che la produzione avviene in uno stabilimento dell'Illinois, lontano dalla sua residenza a Montecito.

Fonti vicine alla duchessa hanno confermato che le conserve e i tè As Ever sono prodotti da Republic of Tea, utilizzando bacche coltivate in California.

In un'intervista ad aprile, Meghan ha sottolineato che i suoi prodotti sono realizzati negli Stati Uniti, ma i dettagli sulla loro provenienza restano vaghi.

Secondo il «Mirror», Meghan è alla ricerca di nuovi fornitori per il suo marchio. Nonostante le bustine di tè As Ever siano triangolari, non sorprende che Republic of Tea abbia contribuito allo sviluppo del prodotto, dato il loro precedente coinvolgimento con altri marchi.

Le critiche sulla consistenza

Meghan ha iniziato a far parlare di sé nel 2024, inviando marmellate di fragole fatte in casa a 50 amici e conoscenti, tra cui celebrità come Mindy Kaling e Chrissy Teigen.

Inizialmente il marchio doveva chiamarsi «American Rivera Orchard», ma Meghan ha cambiato idea per evitare vincoli geografici. Ha espresso il desiderio di vendere piccoli lotti di conserve al mercato agricolo di Santa Barbara, ma ha poi optato per un lancio più ampio nella grande distribuzione.

Recentemente, secondo il «Daily Mail», la produttrice di marmellata Donna Collins, proprietaria di Jelly Queens, ha criticato la decisione di Meghan di vendere «conserve di frutta spalmabili», considerandole un ripiego per marmellate mal riuscite.

La differenza tra marmellata, confettura e conserva spalmabile risiede nel rapporto tra frutta e zucchero. Meghan ha spiegato di aver scelto intenzionalmente un prodotto con meno zucchero per esaltare il sapore della frutta.

Sul sito di As Ever, la conserva di albicocche è descritta come «dotata di un tocco di dolcezza». Nonostante la consistenza liquida, il sapore è stato apprezzato. Nelle scorse settimane Meghan ha scherzato sulla consistenza delle sue confetture durante il podcast «Aspire With Emma Grede», esprimendo il desiderio di prendersi una pausa dalla sua agenda fitta e dedicarsi alla sua marmellata.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.