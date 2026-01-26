Wanda Nara. Imago

La pace è già finita: Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a scontrarsi pubblicamente, riaprendo un divorzio che resta carico di accuse e tensioni personali.

fon

Hai fretta? blue News riassume per te Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati allo scontro pubblico con accuse reciproche legate al loro divorzio del 2025.

Il calciatore ha attaccato l’ex moglie parlando di bugie, accuse strumentali e presunti problemi economici.

La showgirl ha respinto tutto e ha risposto colpendo anche sul piano sportivo, citando i rigori sbagliati dall’attaccante. Mostra di più

La tregua è durata poco. Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a scontrarsi pubblicamente, riaccendendo una faida che sembrava essersi attenuata dopo la fine del loro matrimonio.

La showgirl e conduttrice televisiva e l'attaccante argentino del Galatasaray sono di nuovo protagonisti di un durissimo botta e risposta che riporta sotto i riflettori un divorzio chiuso nel 2025, dopo 10 anni di relazione, ma mai davvero metabolizzato.

A far esplodere la polemica sono state alcune dichiarazioni della 39enne, rilasciate in un'intervista al programma «Intrusos», in cui ha raccontato di mantenere ancora contatti frequenti con l'ex marito.

Un passaggio che Icardi ha immediatamente smentito e attaccato frontalmente, accusandola di manipolare la realtà. In un intervento pubblico, il calciatore ha parlato di una narrazione costruita ad arte, sostenendo che i fatti dimostrerebbero il contrario.

Accuse incrociate e parole durissime

Da lì, l'affondo si è fatto ancora più pesante. Stando a «Open», Icardi ha tirato in ballo vecchie accuse di violenza di genere che, a suo dire, sarebbero state strumentali, e ha parlato di essere stato escluso dalle proprie abitazioni con motivazioni che definisce false.

Al centro dello scontro anche il tema economico: secondo il calciatore, la donna si sarebbe appropriata di una somma ingente, pari a sette milioni di euro. Una frattura che, nelle sue parole, ha reso il rapporto irreversibile, limitandolo esclusivamente al ruolo di genitori.

La replica di Nara non si è fatta attendere. La conduttrice ha respinto ogni accusa, negando qualsiasi appropriazione indebita e rivendicando di aver sempre gestito in modo autonomo e regolare i propri obblighi fiscali.

Ha poi spostato l'attenzione sul tema del mantenimento, sottolineando come l'assenza di contributi economici da parte di un padre non sia accettata in nessun contesto.

La stoccata finale sul campo

L'argentina ha collegato le tensioni private alle difficoltà sportive dell'ex marito, facendo riferimento a telefonate ricevute in momenti delicati e a episodi calcistici finiti sotto gli occhi di tutti, come i rigori sbagliati.

Un affondo che mescola vita privata e carriera professionale e che certifica, ancora una volta, quanto la separazione tra i due resti tutt'altro che pacificata.