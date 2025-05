Carlo e Camilla navigano nei soldi. Keystone

Re Carlo ha visto lievitare la sua fortuna personale a oltre 700 milioni di franchi, con un incremento di 33 milioni in un solo anno, secondo il «Sunday Times». Diamo un'occhiata più da vicino.

Gran parte della sua fortuna deriva da risparmi e investimenti legati al Ducato di Cornovaglia, mentre restano escluse dal conteggio le proprietà reali ufficiali.

Un'inchiesta suggerisce che la sua ricchezza reale possa superare i 2 miliardi, ma la sua vita privata resta segnata dalla malattia e dai rapporti tesi con il figlio Harry. Mostra di più

Stimato da «Forbes» a 460 milioni di franchi al momento della sua incoronazione, stando ai ben informati del «Sunday Times» la ricchezza personale di Re Carlo sarebbe attualmente poco più di 712 milioni, con un incremento di 33 milioni di franchi solamente nell'ultimo anno.

Questa somma lo posiziona al 238esimo posto nella classifica dei più ricchi del Regno Unito, superando per esempio il patrimonio di David e Victoria Beckham, che ammonta a quasi 563 milioni.

Il 76enne potrebbe essere il sovrano inglese più ricco di sempre, grazie agli investimenti oculati ereditati da Elisabetta II. Per motivi fiscali, l'intera eredità del sovrano viene trasferita al primogenito.

Non è chiaro se Carlo abbia condiviso privatamente il patrimonio con i suoi fratelli, Anna, Andrea ed Edoardo.

La ricostruzione dopo il divorzio da Lady D

Sempre il «Sunday Times» ha considerato solo gli asset personali del regnante, escludendo il Crown Estate, il Ducato di Lancaster, i gioielli della Corona e le residenze reali come Buckingham Palace. Ma le tenute di Sandringham e Balmoral sono di proprietà del re.

Nel 2022 la defunta madre possedeva un patrimonio di 412 milioni di euro, quasi la metà di quello attuale di Carlo.

Dopo il divorzio da Lady Diana, stando al giornale britannico Carlo ha ricostruito le sue finanze risparmiando i profitti del Ducato di Cornovaglia, che possedeva come principe di Galles.

Dal 2011 al 2024 i profitti del Ducato sono aumentati del 43%, raggiungendo 28 milioni di franchi all'anno, ora destinati all'erede al trono, William.

Un patrimonio ancora più vasto?

Un'indagine del «Guardian» del 2023 suggerisce che il patrimonio di Carlo potrebbe superare i 2,1 miliardi di franchi, includendo collezioni di auto e francobolli pregiati, gioielli, eredità precedenti, investimenti, cavalli e una vasta collezione d'arte.

Quest'ultimo periodo non è stato però facile per il regnante dal punto di vista personale. Continua la sua cura contro il cancro, di cui si sa poco, e non sembra esserci una riconciliazione in vista con il figlio Harry. Nonostante l'appello di pace del figlio tramite la «BBC», Carlo teme che qualsiasi conversazione tra loro possa finire sui media.

