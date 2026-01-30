Damiano David & Dove Cameron

L'attrice americana racconta in tv il momento della proposta. Nessuna scenografia hollywoodiana, ma una dichiarazione d'amore domestica che l'ha colta di sorpresa, in t-shirt oversize e senza trucco.

Covermedia Covermedia

Niente petali di rose, nessuna messa in scena hollywoodiana.

La proposta di matrimonio di Damiano David a Dove Cameron avviene nel modo più semplice e disarmante possibile: a casa, tra una valigia aperta e il caos di una partenza imminente.

È l'attrice americana a raccontare il momento, con emozione ancora palpabile, durante un'ospitata al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Lui a lei: «Ho voluto farlo a casa perché voglio i piatti da lavare e il bucato»

Era lo scorso ottobre, poco prima che l'attrice partisse per un viaggio in Australia. «Sono la versione peggiore di me stessa quando preparo una valigia», scherza. «Corro in giro come una matta».

Poi il momento arriva, improvviso.

Lui la guarda, lei capisce.

Panico totale.

«Sono scappata nell'altra stanza pensando: mi faccio le unghie? Che faccio? Devo essere pronta». Il controllo svanisce, l'emozione prende il sopravvento. Damiano la richiama in salotto e pronuncia un discorso che la lascia senza difese.

«So che alcune ragazze vogliono i petali di rose. So che forse ti aspettavi qualcosa di grande. Ma la nostra vita è già così grande ed è piena di momenti pubblici che per noi non c'è più romanticismo lì», le dice.

«Ho voluto farlo qui, a casa nostra, perché voglio i piatti da lavare, il bucato, cucinare insieme. Ti voglio nella tua maglietta enorme. Questa è la vita che scelgo e spero che tu scelga la stessa. Mi vuoi sposare?».

Non avrebbero voluto annunciarlo pubblicamente, ma ...

Pochi giorni dopo, in Australia, la coppia viene fotografata con gli anelli al dito già al primo giorno. Le voci di fidanzamento si moltiplicano rapidamente, ma la conferma ufficiale arriva solo settimane più tardi.

«Non avevamo intenzione di annunciarlo», spiega Cameron. «Ma a un certo punto lo sapeva tutto il mondo. Mia nonna chiamava mia madre chiedendo perché il Daily Mail ne stesse parlando».

Insieme dal 2023, l'attrice e il frontman dei Måneskin scelgono così una promessa lontana dai riflettori, costruita sulla quotidianità.