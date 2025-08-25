  1. Clienti privati
Insieme ad altri VIP Damiano David con la fidanzata Dove Cameron all'Olimpico per la Roma

25.8.2025 - 13:35

Il cantante italiano Damiano David con la fidanzata, l'attrice americana Dove Cameron, alla partita tra AS Roma e Bologna FC allo Stadio Olimpico del 23 agosto.
L'esordio della AS Roma di Gian Piero Gasperini all'Olimpico ha visto la partecipazione di numerosi vip, tra cui Damiano David. Il cantante ha attirato particolare attenzione: era infatti in dolce compagnia della sua fidanzata, l'attrice americana Dove Cameron.

Alessia Moneghini

25.08.2025, 13:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 23 agosto la Roma ha esordito la stagione allo Stadio Olimpico, contro il Bologna e sotto la guida di Gian Piero Gasperini, facendo il tutto esaurito.
  • Tra il pubblico ha attirato l'attenzione Damiano David, che era in dolce compagnia della fidanzata, l'attrice americana Dove Cameron.
  • La coppia era reduce da una vacanza in Puglia, come testimoniano i loro profili social.
Mostra di più

Lo Stadio Olimpico ha ospitato un evento speciale con la prima partita della Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini, registrando il 77esimo tutto esaurito dell'era Friedkin.

Come riporta, tra gli altri, «RaiNews», tra il pubblico c'erano numerose celebrità che hanno assistito all'incontro contro il Bologna.

Tra i presenti, il frontman dei Maneskin, Damiano David, che ha attirato l'attenzione in quanto accompagnato dalla sua compagna, l'attrice americana Dove Cameron.

La loro presenza non è passata inosservata, con il cantante che è stato protetto da bodyguard che hanno impedito alle fan di avvicinarsi per selfie e autografi.

Prima di recarsi nella Città Eterna, la coppia si è concessa una vacanza all'italiana in Puglia, come testimoniano i loro profili social media.

Al match erano presenti anche altre celebrità, tra cui l'attrice Zoe Saldana, («Avatar») insieme al marito, il regista Marco Perego, l'ex CT della Nazionale Roberto Mancini, l'ex calciatore di Roma e Juve Zbigniew Boniek, ora vicepresidente della UEFA, e l'ex giallorosso Vincent Candela.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

