Il cantante italiano Damiano David con la fidanzata, l'attrice americana Dove Cameron, alla partita tra AS Roma e Bologna FC allo Stadio Olimpico del 23 agosto. IMAGO/ABACAPRESS

L'esordio della AS Roma di Gian Piero Gasperini all'Olimpico ha visto la partecipazione di numerosi vip, tra cui Damiano David. Il cantante ha attirato particolare attenzione: era infatti in dolce compagnia della sua fidanzata, l'attrice americana Dove Cameron.

Lo Stadio Olimpico ha ospitato un evento speciale con la prima partita della Roma sotto la guida di Gian Piero Gasperini, registrando il 77esimo tutto esaurito dell'era Friedkin.

Come riporta, tra gli altri, «RaiNews», tra il pubblico c'erano numerose celebrità che hanno assistito all'incontro contro il Bologna.

Tra i presenti, il frontman dei Maneskin, Damiano David, che ha attirato l'attenzione in quanto accompagnato dalla sua compagna, l'attrice americana Dove Cameron.

La loro presenza non è passata inosservata, con il cantante che è stato protetto da bodyguard che hanno impedito alle fan di avvicinarsi per selfie e autografi.

Prima di recarsi nella Città Eterna, la coppia si è concessa una vacanza all'italiana in Puglia, come testimoniano i loro profili social media.

Al match erano presenti anche altre celebrità, tra cui l'attrice Zoe Saldana, («Avatar») insieme al marito, il regista Marco Perego, l'ex CT della Nazionale Roberto Mancini, l'ex calciatore di Roma e Juve Zbigniew Boniek, ora vicepresidente della UEFA, e l'ex giallorosso Vincent Candela.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.