Il suo tour europeo ha registrato quasi il tutto esaurito in pochissimo tempo: sabato sera Damiano David ha fatto impazzire anche il pubblico di Zurigo. La domanda rimane: ci sarà un ritorno con i Måneskin?

La tempesta Amy attraversa il piazzale della Halle 622 di Zurigo-Oerlikon a 90 km/h sabato pomeriggio. Le porte aprono alle 18:30, ma i veri fan non si lasciano scoraggiare dal maltempo.

I più accaniti iniziano a mettersi in coda ore prima dell'inizio del concerto. Bagnato e freddo? Non importa quando l'ex cantante dei Måneskin si esibisce.

Anche Loredana e la sua amica Sabrina sono arrivate alla Halle 622 in aereo. Sono arrivate dal Lussemburgo e pernotteranno a Zurigo. Loredana dice mentre è in coda: «Non volevo assolutamente perdermi questo concerto. Sono una grande fan dei Måneskin e mi piacciono anche le nuove canzoni di Damiano. Ho visto la band dal vivo due volte e per me sono di gran lunga la migliore band del momento. Sono curioso di vedere se Damiano riuscirà a trasmettere questa energia e questo carisma anche da solista».

Una sperimentazione di generi musicali

La grande domanda della serata: come suona Damiano David come artista pop nei suoi 90 minuti di spettacolo? E il suo carisma funziona anche con canzoni più soft?

Il fatto che il 26enne romano stia sperimentando diversi generi musicali non è una novità. Ha già mostrato il suo lato più morbido e pop con la sua vecchia band («Coraline») o talvolta ha toccato una nota più funky, ad esempio con la cover di «Beggin».

L'evento è tutto esaurito da mesi. Un'occhiata in giro mostra che molti dei fan indossano magliette dei Måneskin e sono per lo più donne, la maggior parte di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Poco prima dell'inizio del concerto, intorno alle 20, si spengono le luci e inizia lo spettacolo di Damiano.

Damiano David: «Ho perso me stesso»

Damiano David in tournée da solista alla Halle 622 di Zurigo. blue News/Carlotta Henggeler

È chiaro fin dai primi minuti: il romano ha in pugno il suo pubblico. Le urla sono assordanti, ogni canzone viene cantata a squarciagola e catturata per l'eternità su un cellulare. Ogni minuto, ogni brano.

Tra una canzone e l'altra, David parla ai suoi fan, in inglese. David spiega il suo percorso verso la nuova musica e la sua attuale vita da artista solista. Ha lasciato il suo Paese d'origine e vive a Los Angeles con la sua fidanzata Dove Cameron, che descrive come la sua anima gemella. Ha ancora un appartamento a Roma.

E parla dei Måneskin: con loro ha vissuto le cose più belle, ma voleva provare qualcosa di nuovo. «Ho perso me stesso», ha detto il cantante. «Questo non ha nulla a che fare con la mia band, ma con me stesso. Stavo vivendo il sogno di qualcun altro».

Ora, in un tour da solista, è chiaro che è tornato pienamente in sé. E anche la sua versione più pop affascina i fan, con o senza maglietta. Con i suoi outfit sul palco, il romano dimostra perché non è stato scritturato solo come musicista, ma anche come modello, ed è stato a lungo considerato un'icona della moda.

I Måneskin nel 2026

In un'intervista alla rivista musicale «NME», Damiano aveva rivelato che il ritorno è solo una questione di tempo: «Abbiamo tutti bisogno di essere ben riposati». E il prossimo progetto dovrebbe «non sembrare un lavoro».

La reunion potrebbe avvenire nel 2026.

Fan entusiasti

I 90 minuti con il cantante volano. Dopo un bis, è finita. Mamma mia, che esperienza!

Loredana e Sabrina, le fan del Lussemburgo, sono felici. «Wow, è stato un concerto incredibile», esclama estasiata la prima. «Ho visto molti artisti italiani – Vasco Rossi, Zucchero e Laura Pausini – ma Damiano è unico. Il lungo viaggio è valso la pena!».