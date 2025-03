Damiano David

Damiano David, ex frontman dei Måneskin, lancia il suo primo album da solista, un progetto che esplora emozioni e paure profonde. Dopo i singoli «Silverlines», «Born With a Broken Heart» e «Next Summer», l'artista si prepara al tour mondiale.

Covermedia Covermedia

Cresce l'attesa per «Funny Little Fears», il primo album solista di Damiano David, in uscita il 16 maggio per Sony Music Italy/Epic Records. Il disco, disponibile in versione CD e vinile, conterrà 14 brani e segnerà una nuova fase nella carriera del frontman dei Måneskin.

Il progetto è stato anticipato da tre singoli molto diversi tra loro: la teatralità di «Silverlines», prodotta da Labrinth, l'energia di «Born With a Broken Heart» e l'intensità di «Next Summer». Un assaggio della versatilità dell'artista, pronto a mostrare una dimensione più personale e introspettiva della sua musica.

«Ho sempre avuto paura dell'altezza, dell'oscurità, di me stesso. E onestamente, a volte, ho ancora paura. Ma mi sono scritto un manuale. Spero che lo troviate utile anche voi. L'ho chiamato «Funny Little Fears». Con amore, Damiano», ha dichiarato il cantante, svelando il significato profondo del progetto.

Intanto, il cantante si prepara a portare la sua musica in giro per il mondo con il World Tour 2025, che toccherà oltre 30 città tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

In Italia, la prima data sarà il 7 ottobre all'Unipol Forum di Milano, mentre a Roma, l'11 ottobre, il Palazzo dello Sport è già sold out, portando all'aggiunta di una seconda data il 12 ottobre. Un debutto da solista che promette di lasciare il segno.