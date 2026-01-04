  1. Clienti privati
Congratulazioni! Damiano David e Dove Cameron si sposano: «Sarà un anno bellissimo»

ai-scrape

4.1.2026 - 16:34

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato su Instagram la notizia del loro fidanzamento: «Sarà un anno bellissimo», ha scritto il frontman dei Maneskin sotto le foto del post.

Alessia Moneghini

04.01.2026, 16:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Damiano David e Dove Cameron si sposano: la coppia ha annunciato il fidanzamento con un post su Instagram.
  • «Sarà un anno bellissimo», ha scritto il frontman dei Maneskin sotto le foto che li ritraggano abbracciati, mentre l'attrice mostra l'anello.
Mostra di più

L'annuncio del fidanzamento tra Damiano David e Dove Cameron ha rapidamente catturato l'attenzione del web.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», il cantante romano ha condiviso su Instagram un post emozionante, accompagnato da foto che lo ritraggono con l'attrice americana, mostrando l'anello di fidanzamento.

«Sarà un anno bellissimo», ha scritto il frontman dei Maneskin, confermando il loro imminente matrimonio.

La storia d'amore tra i due è iniziata dopo il loro primo incontro agli MTV Video Music Awards nel 2022. All'epoca, entrambi erano impegnati in altre relazioni, ma una volta liberi, la scintilla tra loro è scoccata, portandoli a innamorarsi profondamente.

Giova ricordare che le speculazioni sulle possibile nozze risalgono allo scorso ottobre: la coppia era stata avvistata durante una passeggiata a Sydney, quando Dove aveva sfilato un anello dallo mano dopo aver notato i fotografi.

Ebbene i due ora sembrano pronti a fare il grande passo.

