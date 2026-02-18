Damiano David

L'attrice lo rivela a «Entertainment Tonight»: cerimonia nel Paese d'origine del frontman dei Måneskin.

Covermedia Covermedia

Damiano David prepara il sì italiano.

La conferma arriva direttamente da Dove Cameron. Ospite di «Entertainment Tonight», l'attrice e cantante statunitense ha parlato apertamente dei progetti di matrimonio con il frontman romano, chiarendo l'orientamento della coppia sulla location.

«Lui è di Roma, quindi stiamo progettando di sposarci in Italia», ha dichiarato nel corso dell'intervista, spiegando come la scelta rappresenti un omaggio alle radici del compagno.

Non solo la destinazione. Cameron ha anche lasciato intendere che la celebrazione sarà tutt'altro che intima: «Sarà un grande matrimonio, lui è italiano, ha un migliaio di cugini», ha detto sottolineando l'impatto che la famiglia allargata avrà inevitabilmente sulla lista degli invitati.

Parole che trasformano le indiscrezioni in un impegno concreto.

Sul fronte professionale, l'agenda resta fitta.

Dopo il tour mondiale con i Måneskin e i primi progetti solisti, l'artista è atteso nei prossimi mesi da nuove date live in Europa e da sessioni in studio già programmate tra Roma e Los Angeles.

Parallelamente, Cameron è impegnata tra set cinematografici negli Stati Uniti e promozione musicale legata ai suoi ultimi singoli.

Proprio la necessità di incastrare tournée e riprese potrebbe orientare la coppia verso una finestra tra fine estate e inizio autunno 2026, periodo compatibile con gli impegni già calendarizzati.