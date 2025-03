Damiano David

Il cantante non era più felice nella band: «Soffocava la mia creatività».

Damiano David è tornato a parlare dei Maneskin.

«Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, ma lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto trascurassi me stesso», ha detto.

Il cantante romano ha anche della relazione con Dove Cameron: «Oggi è la persona più importante della mia vita». Mostra di più

Damiano David torna a parlare dei Maneskin, band con cui ha raggiunto successo e fama internazionale, con il trionfo a Sanremo e all'Eurovision.

Il cantante romano ora ha avviato una carriera da solista, ma durante un'intervista ha raccontato di come l'ultimo periodo all'interno della band non sia stato facile per lui.

«Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, ma lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto trascurassi me stesso», ha dichiarato a Oggi. «A un certo punto ho capito di aver perso entusiasmo. Mi sembrava di essere diventato un robot, intrappolato in una modalità di lavoro che soffocava la mia creatività».

Sulle relazioni

Durante l'intervista, Damiano ha parlato anche della relazione con Dove Cameron, arrivata dopo la rottura con Giorgia Soleri.

«Non voglio che la gente si confonda. La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni», ha detto a proposito dell'ex.

«Ringrazio Dio che la fede abbia messo Dove sul mio cammino. All'inizio è stato complicato, lei era estremamente aperta nel dimostrarmi i suoi sentimenti, mentre io tenevo i miei nascosti. Non mi fidavo più di me stesso», ha detto di Dove. «Oggi è la persona più importante della mia vita».