Damiano David Covermedia

Il frontman dei Måneskin lancia il suo tour da solista e chiarisce: la reunion non è esclusa, ma solo a tempo debito.

Covermedia Covermedia

Damiano David ha infiammato l'Isle of MTV Malta 2025 con un live energico e personale, confermandosi protagonista assoluto della scena musicale internazionale.

Sul palco da solista, ma con il pensiero sempre rivolto ai Måneskin, ha dichiarato: «Bisogna stare da soli per crescere. Ora conosco meglio i miei bisogni, e so che loro conoscono meglio i loro. Insieme, possiamo comunicare meglio».

Parole che non sanno di rottura, ma di consapevolezza. Il cantante ha ribadito che il legame con la band resta vivo, e ha aperto alla possibilità di un ritorno: «Torneremo quando saremo riposati, ma non con un lavoro fatto per forza».

A Malta, accompagnato da Dove Cameron, Damiano ha presentato il suo album d'esordio «Funny Little Fears», eseguendo brani come «Born With a Broken Heart», «Next Summer» e «Solitude», lasciando il pubblico senza fiato.

«Malta ha energia, storia e un pubblico caldo. Perfetta per iniziare un viaggio lunghissimo», ha detto dal palco, inaugurando così un tour mondiale che toccherà 34 città tra America, Europa e Asia.