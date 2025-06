Damson Idris

L'attore britannico Damson Idris è stato protagonista di un incidente imbarazzante che poteva costargli l'ingaggio.

Covermedia Covermedia

Damson Idris ha rischiato di essere licenziato dal cast del blockbuster «F1», il cui budget si aggira intorno ai 200 milioni di dollari (circa 148 milioni di euro).

Nel film, l'attore britannico 33enne recita accanto a Brad Pitt e Lewis Hamilton nel dramma sportivo americano ad alto tasso di adrenalina. Tuttavia, una scena ha visto Idris perdere il controllo dei propri fluidi corporei, facendolo temere di essere cacciato dal set del film.

Ospite del programma «The Late Show with Stephen Colbert», Idris ha spiegato: «È così divertente lavorare con Brad. È una persona splendida, un attore generoso. E una volta abbiamo girato una scena in cui dovevo urlargli in faccia, ed era la scena più importante per me. Ero così nervoso».

L'ex attore di «Black Mirror» ha quindi temuto per il suo futuro professionale dopo aver accidentalmente sputato in faccia al suo collega.

«Tra un ciak e l'altro, ho sputato in faccia a Brad Pitt»

Idris ha rivelato: «Tra un ciak e l'altro, ho sputato in faccia a Brad Pitt. È stato un incidente. Era una scena di rabbia». Tuttavia, l'attore è rimasto scioccato nel vedere la reazione di orrore di Pitt, che ha comunque gestito l'incidente con grande professionalità.

«E poi ha continuato a girare, e io nella mia testa pensavo: «Oh mio Dio. Ho appena sputato in faccia a Brad Pitt». Mi sono detto: «Adesso perdo il lavoro». E ho continuato a guardare lo sputo durante tutta la scena, che continuava a colare».

«F1» è previsto per il rilascio il 25 giugno 2025.