Daniel Craig Covermedia

Il film diretto da Greta Gerwig verrà distribuito nelle sale a fine 2026, per poi essere rilasciato sulla piattaforma streaming nelle settimane successive.

Covermedia Covermedia

Daniel Craig è in trattative con Netflix per un ruolo nel film «Le cronache di Narnia».

Come riporta Deadline, a volere fortemente l'ex James Bond nel cast è la regista del film Greta Gerwig. Pare che Craig non abbia ancora deciso se accettare o meno il progetto, sebbene abbia già «un'offerta sul tavolo». Non è dato sapere nemmeno quale ruolo interpreterebbe eventualmente.

Deadline ha riferito la scorsa settimana che anche la cantante Charli XCX è in trattative per il ruolo della Strega Bianca.

Nel 2018, Netflix ha annunciato l'intenzione di sviluppare una nuova serie e un film, basati sui romanzi di CS Lewis, «Le cronache di Narnia». Nel 2020 la scelta del regista del film è ricaduta su Gerwig.

Il film è programmato per un'esclusiva distribuzione globale Imax di due settimane intorno al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti (26 novembre) nel 2026, prima del suo rilascio sul servizio di streaming.

Craig ha già lavorato con Netflix per la saga «Knives Out» di Rian Johnson, in cui interpreta il super investigatore Benoit Blanc.