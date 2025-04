Berenice Marlohe e Daniel Craig durante un film di James Bond, col Martini che non può mancare. Imago

Daniel Craig ha raccontato, in un'intervista con Fabio Fazio a «Che tempo che fa», il momento in cui ha ricevuto la notizia di essere stato scelto come James Bond. L'attore ha anche parlato della sua esperienza con la regina Elisabetta II durante le Olimpiadi di Londra 2012 e del suo ruolo emotivamente complesso nel nuovo film «Queer» di Luca Guadagnino.

Nella puntata di domenica sera di «Che tempo che fa», Fabio Fazio ha avuto, un ospite di rara eccezione: Daniel Craig. Fra i vari temi discussi, il britannico ha raccontato come ha ricevuto la notizia che sarebbe diventato il nuovo James Bond.

Era al supermercato, stava spingendo il carrello quando ricevette la telefonata che gli cambiò la vita. «Mi chiamarono e mi dissero che ero stato scelto per interpretare James Bond. Spinsi via il carrello e mi feci un Martini», ha ricordato l'attore, ancora scioccato dalla notizia.

Era il 14 ottobre 2015, quando Barbara Broccoli e la EON Produzioni annunciarono ufficialmente che l'attore di Chester sarebbe stato il nuovo Agente 007.

Durante l'intervista con Fabio Fazio, Craig ha raccontato come l'incredibile notizia lo colse di sorpresa e come dovette mantenere il segreto, anche al barista, che non poteva sapere perché stava festeggiando.

La scena con la regina Elisabetta II

A Milano, per presentare il suo nuovo film «Queer» di Luca Guadagnino, in uscita il 17 aprile, il 57enne ha anche parlato della famosa scena della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012, in cui interpretava James Bond insieme a Elisabetta II.

«Era tutto vero - ride - la regina si è buttata col paracadute. È stata una cosa incredibile. Mi ricordo bene, si era divertita un sacco, faceva molte battute».

«Tutti siamo alla ricerca dell'amore»

L'attore ha poi discusso del suo ruolo in «Queer», descrivendo il personaggio come emotivamente difficile, una sfida che non si sarebbe mai aspettato di affrontare dopo aver interpretato Bond.

«Mettermi nei panni di un personaggio così complesso è stata una cosa che non riuscivo a immaginare. Avrei fatto qualsiasi cosa per lavorare con Guadagnino, per me è stata un'opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire».

«Mi sento molto vicino a questo personaggio - ha proseguito - perché credo che siamo tutti alla ricerca dell'amore. Riconosco dentro di lui molte cose che ho anche io».

Riguardo le scene di sesso omosessuale nel film, ha dichiarato: «Ci sono molte cose che mi imbarazzano, ma il sesso non è una di quelle… lo facciamo tutti!».