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La confessione Daniel Radcliffe ha smesso di fumare dopo ben 20 anni: «Ecco come ho fatto»

Covermedia

25.3.2026 - 11:00

Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe

Un figlio, la paura della morte e un libro: così l'attore ha tagliato con il fumo.

Covermedia

25.03.2026, 11:00

25.03.2026, 11:59

Daniel Radcliffe ha smesso di fumare dopo due decenni. L'attore britannico, oggi 36enne, ha raccontato in un'intervista al «New York Magazine» di aver abbandonato le sigarette, un'abitudine iniziata durante l'adolescenza, quando era ancora impegnato nel ruolo principale della saga di «Harry Potter».

«Ho appena smesso di fumare – non proprio appena, ormai – ma ne parlo perché vorrei consigliare questo libro a chiunque stia pensando di smettere», ha dichiarato. «Ho fumato per 20 anni, e anche parecchio».

La decisione di dire addio al fumo è arrivata dopo la nascita del figlio, avuto con la compagna Erin Darke. Un evento che ha innescato, come racconta lo stesso attore, una riflessione profonda sulla propria mortalità.

«Non avevo mai pensato seriamente di smettere, poi poco dopo la nascita di mio figlio ho iniziato ad avere pensieri intrusivi sulla mia morte, e questo mi ha dato la spinta per farlo», ha spiegato.

Determinante, infine, la lettura di un libro che lo ha aiutato nel percorso: «Mi è stato consigliato molti anni fa: «The Easy Way to Quit Smoking» ("È facile smettere di fumare se sai come farlo") di Alan Carr. Forse non funziona per tutti, ma per me ha funzionato davvero».

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