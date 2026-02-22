Daniel Radcliffe Covermedia

L'attore parla del reboot tv targato HBO e augura alla nuova generazione di vivere la stessa esperienza sul set.

Covermedia

Daniel Radcliffe guarda avanti.

Mentre prende forma la serie tv ispirata alla saga di Harry Potter, l'interprete originale del maghetto rompe il silenzio e lancia un augurio alla nuova squadra. In un'intervista ripresa da E! News, l'attore britannico ha spiegato di non avere un ruolo nel progetto ma di seguirlo con curiosità. «Spero solo che si divertano quanto ci siamo divertiti noi», ha detto Daniel Radcliffe, riferendosi agli anni trascorsi sul set dei film che lo hanno reso celebre.

Il reboot, annunciato ufficialmente da HBO, prevede un adattamento seriale più fedele ai romanzi di J.K. Rowling, con un cast completamente rinnovato. Radcliffe ha sottolineato di non voler interferire né influenzare il percorso dei nuovi interpreti, lasciando loro lo spazio necessario per costruire una propria identità nei personaggi.

L'attore, oggi impegnato tra teatro e produzioni indipendenti, guarda alla saga con affetto ma senza nostalgia eccessiva. Il progetto televisivo è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe debuttare nei prossimi anni sulla piattaforma streaming del network. Nel frattempo, l'ex volto di Hogwarts sembra pronto a fare il tifo da spettatore, con un unico desiderio: che la magia sul set sia autentica quanto quella vista sullo schermo.