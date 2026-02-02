  1. Clienti privati
Intervista a «Verissimo» Daniele Pecci: «La cucina? Un luogo mostruoso»

Covermedia

2.2.2026 - 11:00

Daniele Pecci
Daniele Pecci

Dai lavori umili alla prima serata con «Una nuova vita».

Covermedia

02.02.2026, 11:00

02.02.2026, 11:16

Daniele Pecci racconta la svolta. Prima del successo e dei ruoli televisivi, la sua carriera prende forma lontano dai riflettori, tra piatti da lavare e turni estenuanti. Un passaggio che l’attore romano rievoca senza edulcorazioni: «Era un luogo mostruoso, durissimo. Facevo il cameriere e il lavapiatti per mantenermi e continuare a inseguire il mio sogno».

La dichiarazione arriva dall’intervista rilasciata a «Verissimo», andata in onda il 31 gennaio e disponibile su «Mediaset Infinity». In studio, Pecci ha ampliato il racconto spiegando quanto quell’esperienza abbia inciso sul suo carattere e sul modo di affrontare il lavoro: «Sono stati anni fondamentali. Ho imparato il rispetto per le persone, per i ruoli, per la fatica. Tutte cose che poi mi sono servite sul palco e sul set».

Non si tratta di un semplice aneddoto, ma di una frattura netta tra due fasi della sua vita. Da una quotidianità lontana dallo spettacolo alla decisione di studiare teatro, anche grazie all’incontro con una professoressa che ne ha riconosciuto il talento. Da lì prende forma un percorso costruito nel tempo, senza scorciatoie né accelerazioni artificiali.

Il pubblico generalista lo identifica con serie cult come «Il bello delle donne» e «Orgoglio», titoli che ne hanno consolidato popolarità e affidabilità negli anni Duemila. In parallelo, il cinema e una solida attività teatrale hanno accompagnato la sua crescita artistica.

Nel 2026 Pecci è tornato protagonista sul piccolo schermo con «Una nuova vita», in onda su Canale 5 e disponibile in streaming. Parallelamente, prosegue l’impegno teatrale con «Divagazioni e Delizie», attualmente in tournée nei cartelloni di stagione.

