L'attore Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo nella serie TV italiana «Mare Fuori», è stato coinvolto in un incidente che ha portato a una denuncia per aggressione.

Hai fretta? blue News riassume per te Artem Tkachuk è stato denunciato per aggressione dopo un episodio avvenuto all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Avrebbe compiuto atti di violenza, danneggiando una porta e dei macchinari medici.

Ha poi tentato la fuga, ma i carabinieri lo hanno fermato. Mostra di più

Artem Tkachuk, il volto di Pino o’ pazzo nella serie cult italiana «Mare Fuori», è finito nei guai. L’attore è stato denunciato per aggressione dopo un episodio avvenuto il 17 settembre all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, come riportato dall'«Ansa».

La ricostruzione

Durante la sua permanenza nella struttura ospedaliera, Tkachuk, in uno stato di forte agitazione, avrebbe compiuto atti di violenza e intemperanza.

Tra i danni causati si annoverano una porta del pronto soccorso e un macchinario per la ventilazione polmonare. Inoltre, l'attore avrebbe spintonato il personale medico e di sicurezza.

Questi comportamenti hanno portato a una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Sebbene siano stati effettuati accertamenti sanitari su Tkachuk, non è chiaro il motivo del suo ricovero.

In un tentativo di fuga, l'attore ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato dai carabinieri.

Il precedente

Non è la prima volta che Tkachuk si trova in situazioni legali complesse. Nel 2019 era stato coinvolto in una rissa che si era conclusa con un accoltellamento.

All'epoca, appena 18enne, aveva reagito a provocazioni iniziali e successivamente era stato ricoverato all'ospedale.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.