I due attori si ritroveranno presto sul set a oltre 35 anni da «I Gemelli».

Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger gireranno presto un nuovo film insieme.

Dopo il grande successo de «I Gemelli» di Ivan Reitman alla fine degli anni ’80, i due attori potrebbe presto ritrovarsi sul set per un nuovo progetto.

A proposito dell’ex governatore della California, De Vito ha dichiarato a Fox News: «È come un amico. Ci divertiamo insieme. Stiamo cercando di fare un altro film insieme. Siamo coinvolti, c'è una sceneggiatura in fase di scrittura. Vogliamo tornare insieme sul grande schermo».

«Non vediamo l'ora di tornare sullo schermo, quindi incrociamo le dita». ribadisce DeVito. «L'anno prossimo saremo in produzione con qualcosa. Ci divertiamo sempre insieme, è una brava persona».

«Conosco tutti gli animali della sua fattoria»

Prima della morte di Reitman, avvenuta nel 2022, si era parlato di un sequel de «I Gemelli», ma il film non si farà.

«Ivan, riposi in pace, non è più con noi. Ivan Reitman, che ha fatto I gemelli, che ci ha uniti sullo schermo per la prima volta».

DeVito ha palato dell'amicizia instaurata con Schwarzenegger prima del film. «Ci vedevamo ogni tanto, non in palestra perché io non ci vado», ha scherzato l’attore.

«Conosco tutti gli animali della sua fattoria. Schnelly, il maiale. E il cavallo che mi morde quando cerco di dargli da mangiare. Fumiamo un sigaro nel cortile. Ci divertiamo, lo adoro».

Covermedia