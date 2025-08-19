  1. Clienti privati
Dopo la crisi respiratoria Ecco come sta Dario Argento dopo la crisi respiratoria

19.8.2025 - 13:00

Il regista italiano Dario Argento (foto d'archivio).
Il regista italiano Dario Argento (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il maestro dell'horror Dario Argento resta ricoverato a Ischia, vigile e reattivo.

19.08.2025, 13:00

19.08.2025, 13:03

«Sto bene, mi riprendo subito». Dario Argento continua la degenza all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia, vigile e reattivo, dopo la crisi respiratoria che lo aveva colpito giovedì 14 agosto.

Le sue condizioni procedono decisamente in miglioramento: è stato trasferito dalla terapia intensiva cardiologica al reparto di Medicina generale e può ricevere visite.

In queste ore, la figlia Asia è attesa all'ospedale per sostenerlo.

I medici, pur sottolineando l'evoluzione positiva, hanno sconsigliato momentaneamente il trasferimento a Roma in ambulanza privata.

Rimane però confermata la lucidità e la determinazione del regista, che nei giorni scorsi aveva dichiarato: «Fate presto, devo tornare al lavoro». La polmonite riacutizzata è sotto controllo e non desta preoccupazioni.

Rimane in programma l'impegno del cineasta al Lido di Venezia per il 1° settembre, occasione in cui riceverà il Premio alla Carriera Andrea Purgatori e celebrerà il cinquantesimo anniversario di «Profondo Rosso».

