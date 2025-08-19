Dopo la crisi respiratoriaEcco come sta Dario Argento dopo la crisi respiratoria
Covermedia
19.8.2025 - 13:00
Il maestro dell'horror Dario Argento resta ricoverato a Ischia, vigile e reattivo.
Covermedia
19.08.2025, 13:00
19.08.2025, 13:03
Covermedia
«Sto bene, mi riprendo subito». Dario Argento continua la degenza all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia, vigile e reattivo, dopo la crisi respiratoria che lo aveva colpito giovedì 14 agosto.
Le sue condizioni procedono decisamente in miglioramento: è stato trasferito dalla terapia intensiva cardiologica al reparto di Medicina generale e può ricevere visite.
In queste ore, la figlia Asia è attesa all'ospedale per sostenerlo.
I medici, pur sottolineando l'evoluzione positiva, hanno sconsigliato momentaneamente il trasferimento a Roma in ambulanza privata.
Rimane però confermata la lucidità e la determinazione del regista, che nei giorni scorsi aveva dichiarato: «Fate presto, devo tornare al lavoro». La polmonite riacutizzata è sotto controllo e non desta preoccupazioni.
Rimane in programma l'impegno del cineasta al Lido di Venezia per il 1° settembre, occasione in cui riceverà il Premio alla Carriera Andrea Purgatori e celebrerà il cinquantesimo anniversario di «Profondo Rosso».