Dario Maltese Con Carolina Sardelli Covermedia

Dal 30 giugno sul mattino di Canale 5, con Carolina Sardelli al suo fianco.

Dario Maltese riaccende studi e microfoni.

Da lunedì 30 giugno torna su Canale 5 per la quinta edizione estiva di «Morning News», pronto a informare il pubblico ogni mattina dal lunedì al venerdì, dalle 8:40 alle 10:55.

Accanto a lui, Carolina Sardelli di Tgcom24: un duo che promette approfondimenti, servizio puro e leggerezza equilibrata.

Il giornalista si prepara alla giornata feriale con una sveglia alle 5:30, un caffè amaro e una carrellata tra carta stampata e web, prima di entrare in studio a Cologno Monzese intorno alle 6:30, pronto a mettere a punto la scaletta con la redazione. Poi la diretta inizia, rigorosa e puntuale, alle 8:45.

Questa nuova stagione punta sull'attualità più stringente: politica, economia, cronaca, caro‑bollette, costi della vita. Si parlerà anche di temi «leggeri», ma sempre con taglio documentaristico: informare restando vicini alla vita reale. Insomma, un'estate che non si prende ferie – né da Canale 5, né sul fronte delle notizie.

Per Maltese, cresciuto come mezzobusto del Tg5 delle 20 e con alle spalle esperienze da inviato oltreoceano, le domeniche tra reality e programmi di opinione come «L'Isola dei famosi» hanno consolidato un profilo professionale versatile e sempre attuale.