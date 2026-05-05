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Cinema A Darren Aronofsky il Pardo d'Onore del Locarno Film Festival 79

SDA

5.5.2026 - 13:29

 Darren Aronofsky.
 Darren Aronofsky.
IMAGO/Starface

Il Locarno Film Festival (5-15 agosto) assegnerà il Pardo d'Onore di quest'anno al regista americano Darren Aronofsky. La cerimonia è in programma venerdì 14 in Piazza Grande, si legge in una nota odierna della kermesse.

Keystone-SDA

05.05.2026, 13:29

05.05.2026, 13:47

Grazie a titoli come «π» (1998), «Requiem for a Dream» (2000), «The Wrestler» (2008; vincitore del Leone d'Oro alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia), «Black Swan» (2010), «Noah» (2014) e «The Whale» (2022), che è valso a Brendan Fraser l'Oscar come miglior attore, Aronofsky ha segnato un'epoca e si è ritagliato uno spazio unico nel cinema contemporaneo.

Provocatori, spirituali e formalmente audaci, i suoi film hanno esplorato per oltre due decenni i confini estremi della fede, del desiderio e dell'ossessione.

«Singolare, unico, radicale e visionario»

«Sin dal suo indimenticabile esordio, il sorprendente e misterioso π (Pi), Darren Aronofsky – sottolinea, citato nel comunicato, Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival – si è affermato come una delle energie più vitali e imprevedibili del cinema statunitense del nuovo millennio.»

«Autore che ha fatto dell'imprevedibilità la sua cifra espressiva, ha sempre sfidato convenzioni e aspettative, non tentando mai di compiacere né il pubblico né tanto meno l'industria».

«Singolare, unico, radicale e visionario, Darren Aronofsky è riuscito nell'impresa di creare un'opera inconfondibile, tale da permettere la creazione dell'aggettivo 'aronofskiano', profondamente personale, ancorata in temi e ossessioni che ha sviscerato instancabilmente.».

«Autore di titoli chiave come Requiem for a Dream, The Wrestler e Black Swan, ha firmato anche opere inclassificabili come Noah e Mother!. Darren Aronofsky incarna il piacere del cinema come rischio e sfida; e celebrarne il lavoro a Locarno, accogliendolo in Piazza Grande, è un modo per onorare la bellezza e la necessità della creatività», aggiunge Nazzaro.

I premiati più celebri del Pardo d'Onore

Dal 2017 il Pardo d'Onore è reso possibile grazie al sostegno di Manor, Event Partner del Locarno Film Festival.

Nel corso degli anni il premio onorario è stato assegnato ad alcune tra le più straordinarie personalità del mondo del cinema, tra cui Manoel de Oliveira, Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Terry Gilliam, Alexander Sokurov, William Friedkin, Alain Tanner, Jia Zhang-ke, Leos Carax, Werner Herzog, Agnès Varda, Michael Cimino, Marco Bellocchio, Alejandro Jodorowsky, Jean-Marie Straub, Todd Haynes, Bruno Dumont, John Waters, John Landis, Kelly Reichardt, Harmony Korine, Jane Campion e, nel 2025, Alexander Payne.

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