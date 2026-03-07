L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»

Daryl Hannah

L'attrice rievoca la relazione con John F. Kennedy Jr. in un guest essay pubblicato su TheWrap, mentre la serie FX «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» riporta l'attenzione sulla coppia.

Covermedia Covermedia

La storia tra Daryl Hannah e John F. Kennedy Jr. torna sotto i riflettori mentre la televisione americana racconta uno dei capitoli più iconici della dinastia Kennedy.

La serie FX «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», creata da Ryan Murphy e trasmessa negli Stati Uniti dal 12 febbraio, ripercorre la relazione tra il figlio del presidente e la futura moglie Carolyn Bessette, riaccendendo l'interesse anche per i legami precedenti del celebre editore della rivista «George».

All'inizio degli anni Novanta l'attrice di «Splash» e Kennedy vissero una relazione durata diversi anni, seguita con attenzione dai tabloid newyorkesi. La loro storia si svolse in un periodo in cui il figlio del presidente era considerato una delle figure più carismatiche e osservate della scena pubblica americana.

«Era l'uomo più straordinario che abbia mai conosciuto»

In un guest essay pubblicato su TheWrap, Hannah ha ricordato quel periodo con parole molto personali. «Era l'uomo più straordinario che abbia mai conosciuto», ha scritto, descrivendo un Kennedy lontano dall'immagine costruita dai media.

Nel testo l'attrice racconta anche la fine della loro relazione, quando lui iniziò a frequentare Carolyn Bessette, la donna che avrebbe poi sposato nel 1996. «Volevo solo che fosse felice», spiega nel saggio.

La serie «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» prosegue negli Stati Uniti con nuovi episodi settimanali su FX fino al finale previsto il 26 marzo, riportando alla luce ricordi e testimonianze su una delle storie più osservate dell'America degli anni Novanta.