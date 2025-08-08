Willem Dafoe entra in Piazza Grande come primo ospite d'onore del Locarno Film Festival di quest'anno. In un'intervista con blue News, parla del film «The Birthday Party» e dà prova della sua conoscenza dell'italiano.

Willem Dafoe al Locarno Film Festival: «Dammi ancora 5 anni e ti stupirò con il mio italiano» Willem Dafoe è il primo ospite d'onore del Locarno Film Festival di quest'anno a salire sul palco della Piazza Grande. Nell'intervista con blue News parla del film «The Birthday Party» e dimostra la sua conoscenza dell'italiano. 08.08.2025

Hai fretta? blue News riassume per te L'icona della recitazione Willem Dafoe è ospite del Locarno Film Festival e presenta il suo nuovo film «The Birthday Party».

In questo intenso dramma, l'attore interpreta un uomo d'affari greco che vuole riconquistare i favori della figlia e organizza per lei una grande festa di compleanno.

In un'intervista a blue News, Dafoe parla del suo ruolo misterioso, della location da sogno e dello stato della sua conoscenza della lingua italiana (vedi video originale sopra). Mostra di più

Willem Dafoe è uno degli attori più versatili e talentuosi di tutti i tempi, divenuto famoso in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione del malvagio goblin verde in «Spider-Man» di Sam Raimi (2002).

All'età di 70 anni, è ancora molto richiesto e lavora regolarmente con i più grandi registi.

Uno sguardo al suo lavoro degli ultimi cinque anni lo dimostra in modo impressionante: «Poor Things», «Nightmare Alley», «Asteroid City», «Nosferatu» e «The Legend of Ochi» sono tra i film in cui ha avuto un impatto significativo con la sua eccellente recitazione.

«The Birthday Party»

Quest'anno presenterà il suo nuovo film «The Birtday Party» al Festival di Locarno.

In questo intenso dramma del regista spagnolo Miguel Ángel Jiménez, lo statunitense interpreta il ricco uomo d'affari greco, Marcos Timoleon, il cui atteggiamento ricorda quello di un boss mafioso.

Nel tentativo di ricostruire il rapporto con l'amata figlia Sofia, organizza per lei una grande festa di compleanno sulla sua isola privata. Ma quando scopre la relazione amorosa segreta di lei, le cose diventano molto più difficili del previsto.

Il giorno della festa, inoltre, Marcos riceve nel suo ufficio diversi ospiti con l'intenzione di chiarire altre relazioni complicate della sua vita.

Dafoe vive a Roma e parla italiano

blue News ha incontrato il celebre attore per un'intervista sul red carpet di Locarno.

Di ottimo umore, parla del suo ruolo misterioso, della splendida location del film e del suo rapporto di lunga data con il Festival di Locarno.

Fa anche sfoggio della sua buona conoscenza dell'italiano. Il 70enne è sposato con la regista italiana Giada Colagrande e vive con lei a Roma.

«Datemi cinque anni e vi stupirò con il mio italiano» ci dice con il suo inconfondibile sorriso. Abbiamo preso appuntamento... ci si vede nel 2030?

La trama del film in dettaglio

Anni '70. Nella sua isola privata nel Mediterraneo, Marcos Timoleon (Dafoe), magnate alla Aristotele Onassis, decide di festeggiare in grande il compleanno della figlia Sofia (Vic Carmen Sonne), sua unica erede.

Muovendosi tra ospiti di ogni genere, ciascuno arrivato al party con i propri obiettivi più o meno velati, Marcos punta a prendere una decisione importante riguardante il futuro di Sofia. Giovane che, però, ha ben altre notizie per lui.

Tra di loro lo scontro è inevitabile, così come le sue conseguenze.Altre notizieIl film, girato a Corfù, è stato scritto (a partire dall'omonimo libro del greco Panos Karnezis) e diretto da Miguel Ángel Jiménez.

Nel cast, oltre a Dafoe e Sonne (conosciuta per «La ragazza con l'ago», nominato agli Oscar 2025 come miglior film internazionale), anche la nota attrice spagnola Emma Suárez, che interpreta Julieta, la moglie del protagonista, e Joe Cole, ovvero John Shelby di «Peaky Blinders».

«È più di un dramma familiare»

A convincere Dafoe a dire sì a un personaggio come Timoleon è stato il «ricco ritratto» dell'uomo e l'analisi «della tossicità di quel tipo di potere, di patriarcato» che rappresenta.

Insomma, è «più di un dramma familiare», tematica che di solito non interessa molto all'attore. Piuttosto, è un vero e proprio racconto che parla allo spettatore pure dei rischi della società in cui viviamo oggi, in cui di miliardari al potere senza troppi scrupoli ce ne sono eccome.

«Parla di ambizione, di eredità – afferma l'interprete quattro volte nominato agli Oscar -. E ciò che ha portato al successo il protagonista è la stessa cosa che lo condurrà alla rovina. È una storia così significativa, affascinante e vera che non mi stancherebbe mai».

Una rappresentazione che supera il rischio di un ritratto macchiettistico del riccone che vuole controllare tutto attorno a sé, persino la propria prole.

Lo conferma anche il regista: «Volevo mostrare questa famiglia nel modo più umano e intimo possibile», senza cadere nella tentazione di «ridicolizzarli e giudicarli fin dall'inizio» nonostante egli «rigetti completamente questa casta ricca, brutale, frivola, falsa e egoista».