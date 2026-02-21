Dave Grohl Covermedia

Il dodicesimo album dei Foo Fighters uscirà il 12 aprile e segna una nuova direzione sonora per la band.

Dave Grohl racconta la svolta.

I Foo Fighters tornano con «Your Favorite Toy», dodicesimo album in studio in uscita il 12 aprile. Registrato allo Studio 606 di proprietà del frontman, il disco comprende dieci brani ed è stato co-prodotto dal gruppo insieme all'ingegnere Oliver Roman. La title track, già pubblicata come primo singolo, è diventata il centro creativo dell'intero progetto.

Nel comunicato ufficiale, il leader ha spiegato come il brano abbia definito la direzione del lavoro: «Your Favorite Toy è stata la chiave che ha sbloccato il tono e la direzione energetica del nuovo album. L'abbiamo trovata dopo oltre un anno di sperimentazioni tra suoni e dinamiche diverse. È stata la miccia della polveriera di canzoni che abbiamo poi registrato. Si sente qualcosa di nuovo».

Intervistato da Zane Lowe su Apple Music, il 57enne ha aggiunto: «È stato il trampolino per il resto del disco. Quando l'abbiamo suonata è scattato qualcosa. Abbiamo capito che lì c'era l'anima del disco. Ci siamo detti: questa è la sensazione, questa è l'energia. E in tre o quattro settimane abbiamo registrato tutto».

Nel racconto resta centrale anche il ricordo di Taylor Hawkins, scomparso nel 2022: «In tutto ciò che facciamo vogliamo portare quell'energia per Taylor».