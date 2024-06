Taylor Swift

La cantante risponde direttamente dal palco di Wembley alle accuse di playback del rocker.

Covermedia

Botta e risposta tra Dave Grohl e Taylor Swift.

Dal palco del London Stadium, il frontman dei Foo Fighters ha accusato la popstar, impegnata a Wembley in tre date completamente sold out, di non suonare dal vivo.

«So che stiamo scherzando sul tour di Taylor Swift, ma state attenti: non vorreste mai subire l'ira di Taylor Swift o degli swifties – ha ironizzato l'ex-batterista dei Nirvana -. Noi dovremmo intitolare il nostro tour "The Errors Tour", non "The Eras Tour", perché ho alle spalle diverse ere e qualche f***o errore. Giusto un paio, questo perché noi suoniamo davvero».

I fan rispondono sul web

La risposta dei fan di Taylor non si è fatta attendere. «Non riesce a sopportare che una donna abbia più talento e successo di lui», ha commentato sui social un utente.

E ancora: «Grohl sta usando il nome di Taylor per farsi un po' di pubblicità gratuita? Imbarazzante, pensavo fosse migliore di così, che peccato», ha scritto un altro fan su X.

La cantante lo fadal palco

La risposta di Taylor è arrivata invece direttamente dal palco di Wembley. La cantante ha così difeso ed elogiato la sua band. «Quello che avete appena fatto è un momento indimenticabile, non solo per la mia vita, ma per tutte le persone della nostra crew.»

«Ogni singolo membro della mia band e del mio team suonerà dal vivo per tre ore e mezzo per voi, e se lo meritano. Lo stesso vale per gli artisti che saliranno sul palco con me».

Polemica conclusa?

Covermedia