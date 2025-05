David Beckhame la moglie Victoria nel 2023. KEYSTONE

L'ex calciatore è molto arrabbiato e deluso per l'ennesima faida familiare.

Covermedia Covermedia

Lo scorso 2 maggio, David Beckham ha compiuto 50 anni e ha festeggiato questo traguardo con un sontuoso party al quale hanno partecipato star del calibro di Eva Longoria e Tom Cruise.

Tuttavia, all'evento mancava una delle persone più importanti per l'ex calciatore: il figlio Brooklyn, il primogenito che ha avuto dalla moglie Victoria.

Secondo il Daily Mirror, l'ex giocatore del Manchester United e del Real Madrid sarebbe rimasto completamente devastato dall'assenza del ragazzo: «David è addolorato. Brooklyn ha informato i suoi genitori qualche tempo fa che lui e sua moglie, Nicola, non sarebbero stati presenti, ma ovviamente David e Victoria speravano disperatamente che cambiasse idea».

«È un colpo al cuore il fatto che non abbia partecipato a nessuna delle celebrazioni per il 50° anniversario di matrimonio di David e fa male a tutta la famiglia, compresi i nonni e i fratelli», ha aggiunto l'insider, che ha ribadito anche che tutta la famiglia «lo ama moltissimo» e sente tanto la sua mancanza.

C'è di mezzo una donna

Da qualche tempo, Brooklyn Beckham è lontano dai suoi parenti. Stando ai gossip, avrebbe avuto un'accesa discussione con il fratello minore Romeo, che sta uscendo con Kim Tumbull, ex flirt del primogenito di David e Victoria.

Quest'ultimo non si fiderebbe della ragazza: persone vicine al giovane hanno riferito a TMZ che la rottura tra fratelli non ha nulla a che fare con la gelosia, ma piuttosto con la preoccupazione di Brooklyn per i possibili motivi che spingono Turnbull a frequentare un altro figlio di Beckham.

E così Brooklyn si è allontanato dalla sua famiglia anche se in realtà già in passato ci sono stati dei problemi per via della moglie Nicola Peltz, che non è riuscita a instaurare un rapporto con la suocera Victoria.