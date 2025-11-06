Sir David Beckham con la moglie Victoria dopo la cerimonia d'investitura al Castello di Windsor. KEYSTONE

L'ex calciatore di fama mondiale, noto per il suo impegno nello sport e nella beneficenza, ha ricevuto l'onorificenza di cavaliere. David Beckham ha descritto questo momento come il più significativo della sua vita.

Hai fretta? blue News riassume per te David Beckham è stato insignito del prestigioso titolo di cavaliere da re Carlo III.

Durante la cerimonia al Castello di Windsor, l'ex calciatore ha dichiarato: «È il momento di cui sono più orgoglioso».

Oltre che per la sua impressionante carriera sportiva, gli è stata riconosciuta l'onorificenza per le sue attività filantropiche. Mostra di più

David Beckham ha ricevuto il prestigioso titolo di cavaliere da re Carlo III durante una cerimonia al Castello di Windsor. Questo riconoscimento è stato conferito per i suoi contributi significativi allo sport e alla beneficenza.

Come riporta, tra gli altri, «RaiNews», durante la cerimonia l'ex calciatore, vestito con un abito grigio disegnato dalla moglie Victoria, si è inginocchiato mentre la spada cerimoniale del re sfiorava le sue spalle.

Visibilmente emozionato, ha dichiarato: «È il momento di cui sono più orgoglioso». E ha ricordato le sue umili origini nell'East End di Londra, esprimendo incredulità per il percorso che lo ha portato fino a questo punto.

Oltra alla moglie, al suo fianco i genitori e i quattro figli hanno assistito al momento speciale. Adesso «Sir David» ha condiviso di aver pianto alla notizia dell'onorificenza e ha scherzato sul fatto che i suoi figli potranno chiamarlo «Sir Dad».

David Beckham mentre è nominato cavaliere da re Carlo III. KEYSTONE

Un impegno che va oltre il calcio

Questo titolo arriva oltre 20 anni dopo che Beckham è stato nominato Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2003.

La sua carriera calcistica è leggendaria, con sei campionati inglesi, due Coppe d'Inghilterra e una Champions League con il Manchester United, seguiti da esperienze con il Real Madrid, i Los Angeles Galaxy, il Paris Saint-Germain e il Milan.

Beckham è l'unico calciatore inglese ad aver segnato in tre diversi Mondiali e, con 115 presenze, rimane un simbolo della Nazionale inglese.

Ma il suo impegno va oltre il calcio: dal 2005 è ambasciatore Unicef e ha sostenuto campagne contro la malaria e progetti educativi attraverso la King's Foundation.

Il monarca, che condivide con lui la passione per il giardinaggio, lo ha accolto calorosamente. Beckham, noto per il suo affetto verso la famiglia reale, aveva in passato atteso dodici ore in fila per rendere omaggio alla regina Elisabetta II.