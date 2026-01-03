  1. Clienti privati
Faida famigliare Nel recap del 2025 di David Beckham manca Brooklyn: «Amo tutti i miei figli»

Covermedia

3.1.2026 - 13:00

David Beckham
David Beckham

Il traguardo dei 50 anni, il conferimento della carica di Cavaliere del Regno Unito e i rapporti logori con il figlio Brooklyn: per l'ex calciatore David Beckham è stato un anno tra luci e ombre.

Covermedia

03.01.2026, 13:00

03.01.2026, 13:11

È stato un 2025 tra luci e ombre per David Beckham.

L'ex calciatore, in un recap dell'anno appena trascorso, ha ricordato alcuni dei traguardi raggiunti, tra cui il conferimento della carica di cavaliere del Regno Unito da parte di Re Carlo III e il 50esimo compleanno, festeggiato a maggio.

Tuttavia il 2025 è stato segnato dall'allontanamento del figlio maggiore Brooklyn, che pare abbia deciso di tagliare i ponti con la sua famiglia.

Tra gli scatti accanto alla moglie Victoria, i figli Romeo, 23, Cruz, 20, e Harper, 14, non c'è traccia del primogenito, che vive negli Stati Uniti con la moglie Nicola Peltz.

Alcune ore dopo, David ha postato una nuova storia su Instagram, su cui ha condiviso alcune immagini in bianco e nero con i figli, tra cui una accanto a Brooklyn.

«Vi amo tutti, tantissimo», ha scritto l'ex capitano dell'Inghilterra. «Sono grato per la mia famiglia. Vi amo», ha aggiunto. «Sono fortunato ad avere una famiglia fantastica».

L'accusa di Cruz. Si riaccendono le tensioni nella famiglia Beckham: «Brooklyn ha bloccato tutti sui social»

L'accusa di CruzSi riaccendono le tensioni nella famiglia Beckham: «Brooklyn ha bloccato tutti sui social»

Le voci non si placano

Brooklyn non era presente al party per i 50 anni di David. Le voci sulla rottura tra il 26enne e la famiglia Beckham sono circolate insistentemente fino al culmine, raggiunto ad agosto, quando il ragazzo ha scelto di non invitare padre, madre e fratelli al rinnovo delle promesse nuziali con Nicola.

Cruz è intervenuto via social a dicembre per smentire alcune voci secondo cui David e Victoria avrebbero scelto di non seguire più Brooklyn su Instagram.

«Mia madre e mio padre non toglierebbero mai il follow al loro figlio. Mettiamo le cose in chiaro. Un giorno si sono svegliati e si sono ritrovati bloccati, così come successo a me», ha sottolineato Cruz.

La scorsa settimana, Brooklyn e Nicola hanno condiviso alcune foto con i genitori dell'attrice, Nelson e Claudia Peltz, durante i festeggiamenti nel giorno di Natale.

Al Castello di Windsor. David Beckham è stato nominato cavaliere da re Carlo

Al Castello di WindsorDavid Beckham è stato nominato cavaliere da re Carlo

