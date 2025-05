David Beckham

Il chiasso e l'alto volume della musica hanno costretto i vicini a rivolgersi alle autorità.

Il mega party per i 50 anni di David Beckham è stato bruscamente interrotto per disturbo della quiete pubblica.

Le celebrazioni sono andate avanti fino a notte fonda, ma l'ex calciatore ha dovuto chiedere ai suoi prestigiosi ospiti di lasciare la location, a seguito delle lamentele di alcuni vicini.

«Il party di David è stato un vero successo, ma più si andava avanti e più la musica diventava assordante», ha rivelato un testimone al The Sun. «Alcuni vicini non erano molto contenti perché alle 2 del mattino il rumore era ancora fortissimo, alcuni si sono sporti dalle finestre per capire da dove provenisse».

Il party si è tenuto in un ristorante stellato Michelin nell'ovest di Londra, ma il protrarsi dei festeggiamenti ha reso necessario l'intervento di alcuni agenti del consiglio locale. Un portavoce del Kensington and Chelsea Council ha riferito ai media di aver semplicemente consigliato agli organizzatori della festa di ridurre il disagio per il vicinato.

«Qualunque cosa gli abbiano detto ha funzionato, perché la musica si è fermata immediatamente», ha aggiunto la fonte.

Al party erano presenti varie star tra cui Guy Ritchie, Tom Cruise, Ana de Armas, Eva Longoria, Gordon Ramsay e Gary Neville. Presente anche la moglie Victoria e i figli Romeo, 22, Cruz, 20, e Harper, 13. Assente invece il figlio maggiore Brooklyn, 25, e la moglie Nicola Peltz, 30.

Victoria ha condiviso alcune foto dell'evento, scrivendo: «Creando ricordi speciali con la famiglia e gli amici», senza menzionare l'assenza di Brooklyn.