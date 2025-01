Una foto d'archivio di Beckham insieme al Principe William, risalente al 2010. KEYSTONE

In una recente intervista, David Beckham ha espresso il suo forte sostegno alla monarchia britannica e ha parlato delle sue relazioni con re Carlo e il principe William.

Antonio Fontana

Hai fretta? blue News riassume per te David Beckham è molto orgoglioso del legame che coltiva con la famiglia reale britannica, di cui ha parlato in un'intervista.

L'ex calciatore riveste un ruolo di ambasciatore nell'associazione benefica di re Carlo.

Oltre ad ammirare molto l'operato del monarca, Beckham condivide con lui alcune passioni, come l'interesse per le api e la campagna.

Anche con il principe William ha condiviso molte esperienze.

Non è da escludere che nel 2025 Beckham riceverà una nomina dalla Royal Family. Mostra di più

Coltivare un rapporto di amicizia con la famiglia reale britannica è motivo di grande orgoglio per David Beckham.

Come riporta il settimanale statunitense «People», l'ex capitano della Nazionale inglese era presente al World Economic Forum di Davos - in quanto ambasciatore di buona volontà per l'UNICEF - e ha parlato dei suoi rapporti con re Carlo III e il principe William durante un'intervista rilasciata a «CNBC».

Il ruolo di ambasciatore

«Mi emoziono sempre quando parlo di qualsiasi cosa faccia con la nostra famiglia reale, perché sono sempre stato un grande sostenitore della monarchia», ha raccontato Beckham. «Sono cresciuto in una famiglia che adorava tutto ciò che riguardava i Royals».

Oltre al ruolo che riveste per l'UNICEF, il 49enne londinese, a partire da giugno 2024, riveste un ruolo di ambasciatore anche nell'associazione benefica di Carlo, The King's Foundation.

L'ex calciatore racconta di aver provato immenso onore quando il monarca gli ha proposto l'incarico. Quella più emozionata dalla notizia, però, è stata sua madre, Sandra West, che si è commossa fino alle lacrime: «È molto orgogliosa di ciò che ho fatto nella mia carriera, ma lo è anche del mio ruolo all'interno della famiglia reale e delle loro opere di beneficenza».

Il legame con Carlo e William

Beckham ha anche sottolineato l'importanza del lavoro di re Carlo, affermando: «Il nostro Re è un uomo incredibile. Non solo negli ultimi cinque o dieci anni, ma da decenni. L'impegno che ha profuso per dare potere alle persone, per promuovere le iniziative popolari, per promulgare il lavoro sostenibile. Tutte quelle cose che erano diventate arti perdute, sta cercando di riportarle».

Una visione del mondo, quella del monarca, condivisa dall'ex calciatore del Manchester United. I due hanno anche diverse passioni in comune, come l'interesse per le api e la campagna.

Ma anche con il primogenito di Carlo, ovvero William, il legame è speciale: «Nel corso degli anni, ho condiviso varie esperienze con il Principe di Galles. Sono sempre stato presente quando mi ha chiesto di partecipare a un evento, che si trattasse di veterani o del Servizio di ambulanza aerea, per il quale abbiamo raccolto fondi per acquistare due nuovi elicotteri per Londra».

Presto cavaliere?

Nel dicembre 2024, Beckham e sua moglie Victoria hanno fatto scalpore per un'apparizione a sorpresa a un banchetto a Buckingham Palace. L'evento celebrava la visita di Stato dell'emiro del Qatar e ha visto la partecipazione di re Carlo, la regina Camilla e William.

Alcuni avevano ipotizzato che l'invito potesse significare che Beckham fosse in lizza per un cavalierato nella lista degli onori del nuovo anno 2025, dato il suo lavoro di beneficenza con il Re e William.

L'ex stella del calcio non è stata inclusa in questa lista, ma un riconoscimento reale potrebbe essere comunque in arrivo, poiché un altro elenco di destinatari degli onori viene tradizionalmente annunciato per il compleanno del Re, durante il mese giugno.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.