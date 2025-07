Un errore nel taglio di capelli ha temporaneamente alterato l'immagine di David Beckham.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te David Beckham, famoso per il suo stile impeccabile e la cura dei capelli, ha avuto un incidente domestico che ha alterato temporaneamente la sua immagine.

Victoria Beckham ha commentato il nuovo taglio del marito, definendolo «terribile» dopo il suo tentativo di rasatura casalingo. Mostra di più

Un incidente domestico ha temporaneamente alterato l'immagine di David Beckham, noto prima per le sue prodezze calcistiche e il suo stile impeccabile.

Nonostante la sua passione per la cura dei capelli, questa volta ha commesso un errore e il risultato non è stato all'altezza delle aspettative. Victoria Beckham, vedendo il nuovo taglio del marito, non ha potuto fare a meno di commentare: «È terribile».

Cresciuto con una madre parrucchiera, Beckham ha sempre avuto un occhio per l'hairstyle. Tuttavia, dopo questo piccolo incidente, potrebbe essere meglio affidarsi a professionisti.

Durante il tentativo di rasatura, la macchinetta gli è scivolata, causando il disastro...