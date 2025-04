L'ex assistente di Beckham rivela: «Era un amante eccezionale, ma...»

Rebecca Loos torna a parlare di Beckham. Imago

Nel 2004, David Beckham fu al centro di uno scandalo per una presunta relazione con la sua assistente Rebecca Loos. Dopo 22 anni, la donna torna a parlare, difendendo la sua verità e riflettendo sull'impatto emotivo della vicenda.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Rebecca Loos ha ribadito, dopo 22 anni, in un'intervista a «60 Minutes Australia», di aver sempre detto la verità sulla sua relazione con David Beckham.

Ha raccontato la difficoltà di affrontare una coppia potente come i Beckham, potendo contare solo sulla sua versione dei fatti.

La vicenda ha avuto un impatto traumatico sulla sua salute mentale, ma oggi Loos afferma di essere in via di guarigione. Mostra di più

Nel 2004, il trasferimento di David Beckham a Madrid portò con sé non solo un cambio di squadra, ma anche un'ondata di gossip.

L'ex calciatore fu accusato di aver tradito sua moglie Victoria con la sua assistente Rebecca Loos. Fu proprio quest'ultima a rivelare la storia ai media, scatenando un clamore che per mesi dominò le prime pagine dei giornali britannici. Ora, dopo 22 anni, Loos rompe nuovamente il silenzio.

In un'intervista rilasciata a gennaio 2025 a «El Mundo», Loos aveva descritto Beckham come «un amante fantastico». Però torna sull'argomento anche per difendersi dalle accuse di falsità.

Durante una recente apparizione al programma «60 Minutes Australia», la 47enne ha affermato: «Ho sempre detto la verità. Non ho mai esagerato né mentito su nulla».

La madrilena ha poi sottolineato il coraggio necessario per affrontare una coppia così influente nei media, con risorse finanziarie per assumere i migliori avvocati, mentre lei poteva contare solo sulla verità.

«Impatto traumatico sulla mia salute mentale»

La vicenda ha lasciato una cicatrice profonda, ma con il tempo, Loos sta cercando di guarire. «Credo che tutto ciò abbia avuto un impatto profondamente traumatico sulla mia salute mentale, ma non volevo accettarlo, perché sentivo di dover essere coraggiosa e forte», ha spiegato.

«Una parte di quel dolore è riuscita a farsi strada dentro di me, e ci è voluto del tempo per riprendermi», ha concluso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.