David Bowie in un'immagine del 1987. sda

A quasi dieci anni da «Blackstar», un nuovo documentario racconta gli ultimi anni di vita e la straordinaria rinascita creativa di David Bowie, trasformando il suo addio in un atto d'arte immortale.

Covermedia Covermedia

Sono passati quasi dieci anni da quando David Bowie ha pubblicato «Blackstar», il suo ultimo album, uscito solo due giorni prima della sua morte.

Ora, la sua fase più enigmatica e intensa verrà raccontata in un documentario dal titolo provvisorio «David Bowie: The Final Act», una produzione che promette di svelare l'ultima, visionaria metamorfosi del Duca Bianco.

Secondo Deadline, il film – una coproduzione tra Channel 4, Dogwoof e Rogan Productions (già dietro a «Freddie Mercury: The Final Act» e «ABBA: Against the Odds») – sarà un viaggio di 90 minuti dentro la mente e il genio di un artista che, anche di fronte alla morte, ha scelto di creare.

La pellicola includerà interviste inedite con amici, collaboratori e fan celebri ispirati dalla sua eredità artistica. Il regista Jonathan Stiasny ha spiegato: «Il classico documentario musicale celebra il trionfo. Ma ciò che mi ha affascinato di più è stato scoprire come l'ultimo capitolo di Bowie non sia stato una fine, ma una resurrezione. Ha trasformato il fallimento in trionfo, il silenzio in rivelazione e, infine, la morte in arte».

Considerato uno dei musicisti più influenti di sempre, Bowie ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando premi e generazioni. È scomparso nel gennaio 2016, a 69 anni, dopo una battaglia contro un tumore al fegato.