David Dimitri ricorda Freddy Nock: «Era il migliore»

È morto Freddy Nock Freddy Nock posa il 28 maggio del 2005 con le sue quattro figlie: Melanie, Kimberly, Stephanie e Antonia, (da sinistra a destra) prima del tentativo di record del mondo sul Säntis. Immagine: KEYSTONE Freddy Nock con il celebre personaggio di fantasia romando Marie-Therese Porchet, prima di una camminata a 30 metri d'altezza sopra la Place Bellerive a Losanna nel 2010. Immagine: KEYSTONE Nock durante il Glacier 3000 Air Show a Les Diablerets nel 2020. Immagine: KEYSTONE Freddy Nock era famoso per le sue esibizioni da funambolo. Immagine: sda Sabato 20 agosto 2011 Freddy Nock è rimasto in equilibrio sulla Zugspitze, vicino a Garmisch-Partenkirchen, sulla fune metallica della funivia del ghiacciaio che dalla Zugspitzplatt. Ha stabilito il record mondiale per la più lunga e alta camminata in fune sulla Zugspitze. L'artista ha impiegato circa 90 minuti per raggiungere la vetta. Secondo la Bayerische Zugspitzbahn AG di Garmisch-Partenkirchen, Nock è rimasto in equilibrio sul cavo d'acciaio della cabinovia, largo solo 50 millimetri, per un tratto di 995 metri dalla Zugspitzplatt alla vetta, a un'altitudine di 2.962 metri. Immagine: KEYSTONE Freddy Nock, funambolo, davanti al Cervino durante la cerimonia di inaugurazione della nuova funivia 3S, sabato 29 settembre 2018, a Zermatt, in Vallese. Immagine: KEYSTONE Il funambolo svizzero Freddy Nock cammina sul cavo portante della funivia del Corvatsch scendendo dalla stazione a monte del Corvatsch, a 3.303 metri sul livello del mare, vicino a Silvaplana, nella Svizzera orientale, mercoledì 24 agosto 2011. Immagine: KEYSTONE Senza nessuna sicurezza. Unico nel suo stile. Immagine: KEYSTONE Nock si presenta con la figlia all'Alta Corte argoviese la sua deposizione, registrata martedì 3 novembre 2020, ad Aarau Immagine: KEYSTONE L'11 dicembre 2019, il Tribunale distrettuale di Zofingen ha condannato Freddy Nock a una pena detentiva parziale di due anni e mezzo per il tentato omicidio premeditato della moglie. Il pubblico ministero e la difesa hanno presentato ricorso. Sarà successivamente assolto. Immagine: KEYSTONE L'artista ha vinto lo Swiss Award nella categoria «Show» a Zurigo sabato 14 gennaio 2012. Immagine: KEYSTONE

Freddy Nock è morto. Il funambolo aveva 59 anni. In un'intervista a blue News, David Dimitri ricorda il suo collega, che non ha mai attraversato una corda assicurata perché lo avrebbe considerato un imbroglio.

Hai fretta? blue News riassume per te Come Freddy Nock (59 anni), della cui morte se n'è avuto notizia oggi, giovedì, David Dimitri (60 anni) è un artista di successo.

In un'intervista a blue News, Dimitri racconta quanto la morte del suo collega lo abbia colpito.

«Il suo carattere lo ha reso il miglior funambolo del mondo», dice il 60enne. Mostra di più

David Dimitri, qual è stato il suo primo pensiero quando ha saputo della morte di Freddy Nock?

Mi ha reso estremamente... oh, come posso dirlo? Non ero scioccato, ma stupito. Non me lo aspettavo. Freddy aveva solo 59 anni.

Siete entrambi artisti di alto livello. Che ricordi ha del vostro primo incontro?

Devono essere passati almeno 30 o 40 anni. Freddy era molto popolare all'epoca con i suoi numeri circensi spericolati e si guadagnava da vivere in questo modo. Poiché anch'io ero in tournée come artista funambolo, non siamo mai stati ingaggiati dallo stesso circo nello stesso momento.

Che tipo di persona era Freddy Nock?

Freddy era estremamente leale. Era il tipo di persona che potevi chiamare alle 3 del mattino se avevi un problema. Era molto irascibile. Il suo carattere lo rendeva il miglior funambolo del mondo. Sì, per me personalmente Freddy è stato in assoluto il più incredibile funambolo del suo settore. I suoi vari passaggi sul filo del rasoio non sono mai stati eguagliati.

Immagino che chi osa imbarcarsi in simili avventure debba avere un carattere speciale.

Da un lato bisogna avere il coraggio di imbarcarsi in un'avventura del genere, ma dall'altro bisogna anche conoscere bene i propri limiti.

«Per me personalmente, Freddy era in assoluto il più incredibile funambolo del suo campo». David Dimitri. La foto dell'ormai 60enne è stata scattata nel giugno 2007, quando ha attraversato la Bahnhofplatz di San Gallo su un filo alto 150 metri. Bild: Keystone

È proprio vero che Freddy Nock non è mai stato assicurato durante le sue traversate spettacolari?

Mai, mai, e poi mai....

Quindi nemmeno quando ha osato fare il suo funambolismo sulla Zugspitze a 2.995 metri nel 2011?

No. Freddy è stato per tutta la vita un sostenitore delle traversate su corda non assicurata. Mi ha sempre preso un po' in giro, naturalmente solo tra colleghi, per il fatto che di tanto in tanto portavo a termine una traversata assicurata. Io ho un atteggiamento diverso nei confronti della vita. Freddy era uno di quei artigiani del circo che non sopportavano di lavorare con una sicurezza.

Freddy Nock l'avrebbe vista come una fregatura, mentre lei dà un altro valore alla vita. Possiamo dirla così?

Esattamente. Volevo rendere felici le persone e mostrare «l'arte». Negli ultimi anni, Freddy ha potuto dedicarsi sempre meno alla sua passione perché molti organizzatori non volevano più correre il rischio. Per questo motivo ha pianificato da solo molte delle sue avventure da funambolo.

Cosa le ha raccontato Freddy di ciascuna delle sue imprese? Come si è sentito?

Di tanto in tanto si è trovato in difficoltà estreme durante le sue avventure.

Può raccontarcele?

Quando nel 2010 ha attraversato il lago di Zurigo su una corda tesa lunga 900 metri, si è improvvisamente accorto a metà strada che la corda aveva iniziato a torcersi. Questo si è trasformato in una lotta in cui ha rischiato la vita ...

... perché c'era il rischio che cadesse?

Esattamente. Dovete sapere che Freddy aveva una competenza estrema. Si allenava ogni giorno. Il modo in cui perseguiva la sua passione era quasi ossessivo.