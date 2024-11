David Duchovny

Tra tensioni e incomprensioni, i due attori si rivelano: ora sono legati da una stima reciproca profonda.

Erano Mulder e Scully era la coppia cult che ha definito un'intera generazione televisiva. Ma dietro la macchina da presa, David Duchovny e Gillian Anderson non si rivolgevano nemmeno la parola.

In un raro momento di apertura, David Duchovny ha ammesso: «C'era davvero molta tensione. Per molto tempo, fuori dal set, non ci parlavamo nemmeno. Ma in qualche modo riuscivamo sempre a fare ciò che dovevamo fare».

Il racconto è emerso durante il podcast di David, «Fail Better», dove i due attori hanno riflettuto sugli anni trascorsi insieme sul set di X-Files, girata tra il 1993 e il 2002.

Quando i loro personaggi, Mulder e Scully, si innamorarono sullo schermo, il contrasto tra finzione e realtà divenne ancora più evidente. «È abbastanza folle», ha commentato Gillian Anderson, oggi 56enne. «Pensaci: riuscivamo a rappresentare emozioni, attrazione, tutto quel genere di cose davanti alla telecamera, ma poi non ci parlavamo per settimane».

«Avrei potuto gestire meglio la situazione»

David, 64 anni, ha riflettuto sulla complessità di quegli anni, attribuendo parte della tensione all'improvvisa fama globale. «Avrei potuto gestire meglio la situazione, sai? Ero inesperto, e anche tu lo eri. All'improvviso ci siamo ritrovati in un fenomeno globale... prima ancora di Internet. Eravamo solo due ragazzi, e cercavamo di capire chi fossimo».

Oggi, Duchovny e Anderson sono più che semplici colleghi; sono amici che condividono un legame unico. «Quando vivi un'esperienza fondamentale come quella, solo noi sappiamo cosa significa essere stati al centro di tutto ciò», ha dichiarato David.

«È come far parte della stessa famiglia. C'è una conoscenza, un passato e un'esperienza condivisa che non svaniranno mai».

