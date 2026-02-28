Il DJ David Guetta e la compagna Jessica Ledon annunciano la nascita della piccola Skyler.

David Guetta è diventato papà per la quarta volta.

Su Instagram, il DJ francese ha rivelato che la compagna Jessica Ledon ha dato alla luce una bambina, secondogenita della coppia dopo la nascita del figlio Cyan, venuto al mondo nel marzo 2024.

«Benvenuta al mondo Skyler», ha scritto. «Il segreto più bello che abbiamo mai custodito».

David ha postato alcune immagini della maternità di Jessica, il baby shower e un breve video con la neonata. «È la migliore sensazione del mondo: questo piccolo angelo che dorme sul mio petto», ha detto il 58enne nella clip.

David è padre anche di Angie, 18, e Tim, 22, nati dal matrimonio con Cathy Lobé.

Tanti i messaggi di congratulazioni per la coppia, tra tutti quelli di Jennifer Lopez: «Awwww Tanti auguri», ha scritto la star, mentre Tinie Tempah ha aggiunto: «Congratulazioni fratello».