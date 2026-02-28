  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Congratulazioni! David Guetta diventa papà per la quarta volta

Covermedia

28.2.2026 - 13:00

Il DJ David Guetta e la compagna Jessica Ledon annunciano la nascita della piccola Skyler.

Covermedia

28.02.2026, 13:00

28.02.2026, 13:10

David Guetta è diventato papà per la quarta volta.

Su Instagram, il DJ francese ha rivelato che la compagna Jessica Ledon ha dato alla luce una bambina, secondogenita della coppia dopo la nascita del figlio Cyan, venuto al mondo nel marzo 2024.

«Benvenuta al mondo Skyler», ha scritto. «Il segreto più bello che abbiamo mai custodito».

David ha postato alcune immagini della maternità di Jessica, il baby shower e un breve video con la neonata. «È la migliore sensazione del mondo: questo piccolo angelo che dorme sul mio petto», ha detto il 58enne nella clip.

David è padre anche di Angie, 18, e Tim, 22, nati dal matrimonio con Cathy Lobé.

Tanti i messaggi di congratulazioni per la coppia, tra tutti quelli di Jennifer Lopez: «Awwww Tanti auguri», ha scritto la star, mentre Tinie Tempah ha aggiunto: «Congratulazioni fratello».

I più letti

Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Nella quarta serata di Sanremo brillano Bianca Balti e Alessandro Siani. Gasmann polemizza su Morandi. La RAI censura il bacio tra Levante e Gaia?
Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
La capitana della squadra USA di hockey contro Trump: «Battuta di cattivo gusto»
Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, le Guardie Rivoluzionarie lanciano l'operazione «Truth Promise 4»

Altre notizie

Accusato di percosse. Dopo l'arresto Shia LaBeouf dovrà tornare in rehab: «No, non dirò una parola»

Accusato di percosseDopo l'arresto Shia LaBeouf dovrà tornare in rehab: «No, non dirò una parola»

Confessioni. Elisabetta Canalis: «Dopo il lutto la separazione è la cosa più dolorosa della vita»

ConfessioniElisabetta Canalis: «Dopo il lutto la separazione è la cosa più dolorosa della vita»

Rivelazioni. Noemi choc: «A Sanremo all'improvviso non vedevo più. Pensavo fossero le lenti, ma...»

RivelazioniNoemi choc: «A Sanremo all'improvviso non vedevo più. Pensavo fossero le lenti, ma...»