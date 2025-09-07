  1. Clienti privati
Ecco perché David Jonsson su «The Long Walk»: «Non ho parlato con Mark Hamill sul set»

Covermedia

7.9.2025 - 13:00

David Jonsson
David Jonsson

L'attore spiega la scelta di mantenere distanza da «The Major» per rispettare la separazione dei ruoli in questa cupa distopia firmata Stephen King.

Covermedia

07.09.2025, 13:00

07.09.2025, 13:07

David Jonsson ammette: «Non ho parlato affatto con lui sul set». Una decisione voluta, presa per onorare la figura di Mark Hamill, interprete di «The Major», autorità spietata in «The Long Walk».

Intervistato da «Empire Magazine», l'attore inglese ha raccontato che mantenere una netta distanza serviva a rendere più autentico lo scontro tra camminatori e regime.

«Alcuni ragazzi lo hanno fatto, perché, beh... è Luke Skywalker! Ma per me era giusto che ci fosse separazione», ha spiegato David Jonsson. Solo dopo la fine delle riprese, l'attore ha avuto modo di conoscere Hamill: «Mi ha dato il più grande abbraccio e ha iniziato a raccontarmi storie di Hollywood. È l'anima più dolce che abbia mai incontrato, ed è straordinario nel film».

Tratto dal romanzo di Stephen King, «The Long Walk» racconta di un concorso mortale: un gruppo di giovani deve camminare senza sosta, mantenendo una certa velocità, pena l'esecuzione. Solo l'ultimo sopravvissuto è proclamato vincitore.

Diretto da Francis Lawrence, il film vede nel cast Cooper Hoffman, Judy Greer, Josh Hamilton, David Jonsson e Mark Hamill. Girato in condizioni estreme, con gli attori costretti a camminare fino a 15 miglia al giorno, ha rafforzato il legame tra i protagonisti e accresciuto il realismo della pellicola.

