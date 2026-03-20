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Ecco quanto David Lynch lascia un patrimonio milionario ai figli

Covermedia

20.3.2026 - 13:00

David Lynch
David Lynch

Il regista scomparso nel 2025 destina l'eredità ai quattro figli: tra i beneficiari anche collaboratori e familiari.

Covermedia

20.03.2026, 13:00

20.03.2026, 13:09

David Lynch ha lasciato il suo patrimonio ai quattro figli dopo la morte, avvenuta nel gennaio 2025 all'età di 78 anni. A confermarlo sono documenti giudiziari citati da TMZ, che indicano i figli come principali beneficiari dell'eredità.

Il patrimonio del regista – stimato intorno ai 46 milioni di euro (circa 50 milioni di dollari) – è stato quindi destinato a Jennifer, 57 anni, Austin, 43, Riley, 34, e Lula, 13, nati da quattro diversi matrimoni. Oltre all'eredità principale, i figli riceveranno anche fondi dedicati a spese di istruzione e cure mediche attraverso un trust.

Tra gli altri beneficiari figurano Alfredo Ponce, collaboratore di lunga data di Lynch, al quale sono stati lasciati circa 92.000 euro (100.000 dollari), e la seconda moglie Mary Fisk, che ha ricevuto circa 23.000 euro (25.000 dollari). Anche il fratello John e la sorella Martha sono stati inclusi nel testamento, con una somma analoga.

La mente dietro opere iconiche come «Twin Peaks» e «Velluto blu»

Regista visionario e figura chiave del cinema contemporaneo, Lynch è stato la mente dietro opere iconiche come «Twin Peaks» e «Velluto blu».

Nel 2020 gli era stato diagnosticato un enfisema, dopo decenni di fumo. Nel novembre 2024 aveva rivelato che le difficoltà respiratorie gli impedivano ormai di lavorare: «Riesco a malapena ad attraversare una stanza», aveva dichiarato.

La causa della morte è stata un arresto cardiaco dovuto a broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Nel corso della sua carriera, Lynch ha ottenuto tre candidature agli Oscar, oltre a vincere nove Emmy, quattro Golden Globe e un Actor Award. Nel 2019 gli è stato conferito l'Oscar onorario.

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