Un'asta a Los Angeles ha fruttato 4,25 milioni di dollari (circa 3,14 milioni di euro) per l'eredità del celebre cineasta, con oggetti iconici da film come «Mulholland Drive», «Eraserhead» e «Dune».

Covermedia Covermedia

La poltrona da regista di David Lynch è stata venduta per 91.000 dollari (circa 67.340 euro) in un'asta a Los Angeles. La vendita della «David Lynch Collection» ha raccolto un totale di 4,25 milioni di dollari (circa 3,14 milioni di euro) per l'eredità del celebre cineasta.

Quasi 450 oggetti sono stati messi all'asta, tra cui pezzi tratti dalla serie TV «Twin Peaks» e dai film «Mulholland Drive», «Eraserhead» e «Dune».

«Ogni oggetto di questa collezione è stato una finestra sul mondo surreale e implacabile della creatività di Lynch», ha dichiarato Catherine Williamson, direttore generale dell'area Entertainment di Julien's Auctions.

Ecco l'oggetto più costoso

L'oggetto più costoso è stato un gruppo di 11 sceneggiature tratte dal progetto cinematografico incompiuto di Lynch, «Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence», venduto per 195.000 dollari (circa 144.300 euro).

Un gruppo di tre sceneggiature della produzione di «Mulholland Drive» è stato venduto per 104.000 dollari (circa 76.960 euro), mentre i menu del Winkie's diner utilizzati nel film sono stati aggiudicati a un prezzo modico di 7.800 dollari (circa 5.772 euro).

Le copie della sceneggiatura del primo episodio di «Twin Peaks», con il titolo originale «Northwest Passage» barrato, sono state vendute per 91.000 dollari (circa 67.340 euro). Due teste di cervo tassidermizzate provenienti dalla casa di Lynch, una delle quali apparsa nel primo episodio della seconda stagione di «Twin Peaks», sono state vendute per 16.250 dollari (circa 12.025 euro).

Lynch aveva annunciato nell'agosto 2024 di avere un enfisema e, a novembre, aveva rivelato che le difficoltà respiratorie gli impedivano di lavorare: «Non riesco quasi a camminare da una stanza all'altra».

È deceduto il 16 gennaio 2025, all'età di 78 anni.