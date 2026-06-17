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La nuova stagione della serie con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short si sposta a Londra e accoglie un ricco gruppo di nuovi protagonisti.

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La sesta stagione di «Only Murders in the Building» amplia il suo cast stellare.

David Tennant e Nicola Coughlan sono tra i nuovi volti che entreranno a far parte dei prossimi episodi della serie comedy crime prodotta da Hulu e Disney+.

Secondo Deadline, anche Jodie Whittaker, Richard Ayoade, Jim Broadbent, Adrian Lukis e Kathryn Hunter si uniranno al progetto.

I nuovi arrivi affiancheranno gli attori già annunciati nelle scorse settimane, tra cui Simone Ashley, Jennifer Saunders, Sharon Horgan, Martin Freeman, Geri Halliwell-Horner, Jamie Demetriou, Anjana Vasan, Jane Horrocks, Derek Jacobi e Lesley Nicol.

La nuova stagione porterà per la prima volta la serie fuori dagli Stati Uniti.

Charles, Oliver e Mabel, interpretati rispettivamente da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, lasceranno New York per raggiungere Londra e indagare su un mistero che si sviluppa tra le due sponde dell'Atlantico.

Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito, segnando una svolta importante per la produzione dopo cinque stagioni ambientate negli Stati Uniti.

In attesa del debutto della nuova stagione, Tennant figura nel cast di «Rivals» ed è recentemente apparso con un cameo nel finale della seconda stagione di «The Four Seasons».

Coughlan, invece, è reduce dal film fantasy «The Magic Faraway Tree» e sarà la protagonista della quarta stagione di «I Am», la serie antologica di Channel 4.

La data di uscita di «Only Murders in the Building 6» non è stata ancora annunciata, ma la serie ha mantenuto un ritmo di una stagione all'anno dal suo debutto nel 2021, rendendo probabile un debutto entro la fine del 2026.