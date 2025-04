Davide Lacerenza in uno scatto di qualche anno fa. Foto social

Davide Lacerenza, ex proprietario del famoso locale «La Gintoneria di Davide» di Milano, è stato ricoverato in ospedale nelle prime ore del mattino del 1° aprile. Si trova nel reparto di neurologia per un sospetto ictus.

La notizia, anticipata da diversi portali, tra cui «Sky TG24», è stata confermata dal suo avvocato, Liborio Cataliotti, che ha dichiarato all'ANSA che si tratta di un «piccolo problema neurologico».

Il 59enne è vigile e ha potuto comunicare telefonicamente con il suo legale, il quale ha già richiesto il trasferimento degli arresti domiciliari in ospedale.

Lacerenza è infatti sotto questa misura cautelare dal 4 marzo a seguito di un'inchiesta che lo vede coinvolto per autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre che per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l'interrogatorio di garanzia, tenutosi l'11 marzo davanti al giudice Alessandra Di Fazio, ha scelto di non rispondere alle domande.

Protagonista del party alle scuole medie di Locarno

Il 59enne è diventato un personaggio noto anche in Ticino nel 2021, quando si è reso protagonista di una serata alcolica alle scuole medie di Locarno, evento che aveva fatto molto scalpore nel nostro Cantone.

Questo perché, dopo essere stato fatto entrare da un docente, aveva dato vita con degli amici a un party a base di champagne che non passò decisamente inosservato.

Il giorno successivo la Polizia lo aveva fermato mentre si trovava in un hotel di Giubiasco.

Il sogno di fare l'imprenditore

Grazie alla collaborazione con la sua ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanda Marchi, Lacerenza è riuscito a diventare un imprenditore di successo nel settore della ristorazione.

È noto anche per le sue apparizioni in programmi radiofonici, dove si è distinto come ospite provocatore. La sua notorietà è cresciuta grazie ai video in cui si esibisce come «sciabolatore di champagne» e alle sue apparizioni sui social media, dove vanta un seguito di centinaia di migliaia di follower.

La sua «Gintoneria di Davide» era diventata un punto di riferimento per molti, inclusi personaggi famosi, ma è stata coinvolta in un'inchiesta della Procura di Milano che ha portato alla luce un giro di droga e prostituzione.

Anche Nobile è stata coinvolta nell'indagine. Curiosamente, un altro locale gestito da lei, il bar-ristorante «La Malmaison», è stato il luogo di lavoro di Marchi nel 2011, durante il suo periodo di semi libertà dopo la condanna per truffa.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.