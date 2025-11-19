Francesca Fagnani messa alla prova su temi religiosi. Imago

La conduttrice di Mediaset, Maria De Filippi, ritorna per la terza volta a «Belve» su Rai 2, mettendo alla prova Francesca Fagnani su preghiere e comandamenti.

Hai fretta? blue News riassume per te Maria De Filippi è tornata a «Belve» per la terza volta, ribaltando i ruoli e interrogando Francesca Fagnani su fede e religione.

Tra battute e provocazioni, le due si sono messe alla prova su preghiere e comandamenti.

L'incontro si è chiuso con l'annuncio di un nuovo appuntamento martedì prossimo, quando il dialogo tra le due continuerà in studio. Mostra di più

Maria De Filippi, celebre volto di Mediaset, è tornata per la terza volta nello studio del programma «Belve» su Rai 2. In questa occasione, come riferito anche da «adnkronos», ha invertito i ruoli con la conduttrice Francesca Fagnani, mettendola alla prova su temi religiosi.

Durante l'intervista, la 63enne ha iniziato con una provocazione: «Io so che lei è stata bocciata», riferendosi a un episodio del passato.

Quest'ultima ha prontamente risposto: «A scuola mai», ma De Filippi ha chiarito: «È stata bocciata in una chiesa». Fagnani ha poi ammesso: «Al catechismo, vero... ma ingiustamente. Ho cambiato chiesa».

I tre comandamenti

Nonostante la brutta esperienza, la nativa di Roma ha sottolineato di aver comunque completato la comunione. La storica conduttrice di «Amici» ha quindi deciso di testare la sua preparazione religiosa, chiedendole di recitare alcune preghiere.

Fagnani ha dimostrato di conoscerle, inclusa l'Ave Maria in latino, e ha chiesto: «È giusto che mi abbiano bocciato? No vero?».

In un ribaltamento di ruoli, la 48enne ha chiesto a De Filippi di recitare l'atto di dolore, ma la conduttrice ha ammesso di non conoscerlo: «Non me l'hanno mai chiesto, non la conosco».

La presentatrice ha insistito, chiedendo di elencare almeno tre comandamenti. Con qualche esitazione, De Filippi è riuscita a citarne tre.

L'incontro si è concluso con l'annuncio di un nuovo appuntamento per martedì prossimo, quando Maria De Filippi tornerà per continuare il dialogo.