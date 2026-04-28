Non è solo la partita a tenere banco ad «Affari tuoi» nella puntata del 27 aprile.
A rubare la scena è soprattutto Stefano De Martino, protagonista di una serata tra ironia, frecciate e siparietti che accendono lo studio.
Frecciata a Gerry Scotti e promessa in diretta
Come riferito fra gli altri da «Libero.it», tutto parte da una provocazione. il presentatore, parlando della possibile vincita da 300mila euro, scherza con il concorrente Diego e rilancia: in caso di jackpot si farebbe tatuare il nome del programma.
Subito dopo arriva anche la battuta su Gerry Scotti: se la vincita fosse più bassa, allora il tatuaggio sarebbe quello della «Ruota della Fortuna».
Un riferimento che strappa risate e dà il tono alla serata.
Nel frattempo, il gioco prende una piega difficile per Diego e la moglie Miriam. Dopo un avvio equilibrato, escono premi pesanti come 100mila, 200mila e poi anche i 300mila euro, che fanno svanire il sogno del jackpot.
Le offerte del Dottore vengono rifiutate, mentre il tabellone si riduce sempre di più.