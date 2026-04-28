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«Affari tuoi» De Martino show: con frecciate a Gerry Scotti e imitazione virale di Maria De Filippi

fon

28.4.2026

De Martino in azione.
De Martino in azione.
Imago

Tra frecciate, imitazioni e battute pungenti, Stefano De Martino si prende la scena. E la partita passa quasi in secondo piano.

Nicolò Forni

28.04.2026, 13:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Stefano De Martino domina la puntata del 27 aprile di «Affari tuoi» tra ironia, frecciate e imitazioni.
  • Scherza su un tatuaggio in caso di jackpot e cita Gerry Scotti, poi imita Maria De Filippi trasformando lo studio in «C'è posta per te».
  • La partita difficile di Diego si ribalta nel finale: cambio pacco decisivo e vincita di 50mila euro.
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Non è solo la partita a tenere banco ad «Affari tuoi» nella puntata del 27 aprile.

A rubare la scena è soprattutto Stefano De Martino, protagonista di una serata tra ironia, frecciate e siparietti che accendono lo studio.

Frecciata a Gerry Scotti e promessa in diretta

Come riferito fra gli altri da «Libero.it», tutto parte da una provocazione. il presentatore, parlando della possibile vincita da 300mila euro, scherza con il concorrente Diego e rilancia: in caso di jackpot si farebbe tatuare il nome del programma.

Subito dopo arriva anche la battuta su Gerry Scotti: se la vincita fosse più bassa, allora il tatuaggio sarebbe quello della «Ruota della Fortuna».

Un riferimento che strappa risate e dà il tono alla serata.

Da conduttore a showman. Per aumentare gli ascolti Stefano De Martino segue la lezione di Gerry Scotti, ecco quale

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L'imitazione di Maria De Filippi

Il momento più divertente arriva però poco dopo. 

In piena partita, De Martino improvvisa un'imitazione di Maria De Filippi, trasformando una discussione tra i concorrenti in una scena da «C'è posta per te».

Parte anche la musica del programma e il conduttore si cala nel ruolo, raccontando «la storia di una coppia e di un litigio», tra applausi e risate in studio.

Parole al miele. Stefano De Martino: «Maria De Filippi è un pilastro nella mia vita»

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Una partita complicata

Nel frattempo, il gioco prende una piega difficile per Diego e la moglie Miriam. Dopo un avvio equilibrato, escono premi pesanti come 100mila, 200mila e poi anche i 300mila euro, che fanno svanire il sogno del jackpot.

Le offerte del Dottore vengono rifiutate, mentre il tabellone si riduce sempre di più.

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Il finale ribalta tutto

La svolta arriva con il cambio pacco: Diego lascia il numero 7 e prende il 3, evitando così il pacco da 1 euro.

Si arriva così all'ultimo duello tra 50mila euro e zero. La coppia decide di non cambiare più e la scelta si rivela vincente: nel pacco ci sono proprio i 50mila euro.

La serata si chiude tra festa e musica, con il nuovo balletto legato al pacco da zero euro e con un De Martino decisamente protagonista.

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