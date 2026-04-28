De Martino in azione. Imago

Tra frecciate, imitazioni e battute pungenti, Stefano De Martino si prende la scena. E la partita passa quasi in secondo piano.

Hai fretta? blue News riassume per te Stefano De Martino domina la puntata del 27 aprile di «Affari tuoi» tra ironia, frecciate e imitazioni.

Scherza su un tatuaggio in caso di jackpot e cita Gerry Scotti, poi imita Maria De Filippi trasformando lo studio in «C'è posta per te».

La partita difficile di Diego si ribalta nel finale: cambio pacco decisivo e vincita di 50mila euro. Mostra di più

Non è solo la partita a tenere banco ad «Affari tuoi» nella puntata del 27 aprile.

A rubare la scena è soprattutto Stefano De Martino, protagonista di una serata tra ironia, frecciate e siparietti che accendono lo studio.

Frecciata a Gerry Scotti e promessa in diretta

Come riferito fra gli altri da «Libero.it», tutto parte da una provocazione. il presentatore, parlando della possibile vincita da 300mila euro, scherza con il concorrente Diego e rilancia: in caso di jackpot si farebbe tatuare il nome del programma.

Subito dopo arriva anche la battuta su Gerry Scotti: se la vincita fosse più bassa, allora il tatuaggio sarebbe quello della «Ruota della Fortuna».

Un riferimento che strappa risate e dà il tono alla serata.

L'imitazione di Maria De Filippi

Il momento più divertente arriva però poco dopo.

In piena partita, De Martino improvvisa un'imitazione di Maria De Filippi, trasformando una discussione tra i concorrenti in una scena da «C'è posta per te».

Parte anche la musica del programma e il conduttore si cala nel ruolo, raccontando «la storia di una coppia e di un litigio», tra applausi e risate in studio.

Una partita complicata

Nel frattempo, il gioco prende una piega difficile per Diego e la moglie Miriam. Dopo un avvio equilibrato, escono premi pesanti come 100mila, 200mila e poi anche i 300mila euro, che fanno svanire il sogno del jackpot.

Le offerte del Dottore vengono rifiutate, mentre il tabellone si riduce sempre di più.

Il finale ribalta tutto

La svolta arriva con il cambio pacco: Diego lascia il numero 7 e prende il 3, evitando così il pacco da 1 euro.

Si arriva così all'ultimo duello tra 50mila euro e zero. La coppia decide di non cambiare più e la scelta si rivela vincente: nel pacco ci sono proprio i 50mila euro.

La serata si chiude tra festa e musica, con il nuovo balletto legato al pacco da zero euro e con un De Martino decisamente protagonista.