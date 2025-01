Degli ex dipendenti e vicini di casa criticano Harry e Meghan

Il principe Harry e Meghan vengono criticati aspramente in un nuovo articolo. KEYSTONE

La rivista statunitense «Vanity Fair» ha pubblicato delle critiche dichiarazioni di ex dipendenti e vicini di casa del principe Harry e sua moglie Meghan Markle. I duchi di Sussex vengono criticati per il modo di lavorare e per il loro impatto sul quartiere.

Hai fretta? blue News riassume per te Un nuovo articolo della rivista «Vanity Fair» critica Harry e Meghan per le condizioni di lavoro estreme, con ex dipendenti che attribuiscono alla donna un comportamento particolarmente esigente.

Anche nella città di Montecito, i duchi di Sussex stanno causando risentimento: i vicini si lamentano dell'aumento dei prezzi degli immobili e della loro presenza in pubblico, mentre il principe vuole concentrarsi maggiormente sulle cause di beneficenza.

Nonostante le critiche, la relazione della coppia rimane stabile e gli addetti ai lavori riferiscono di una forte attrazione reciproca. Mostra di più

Un recente articolo della rivista statunitense «Vanity Fair» getta una luce critica sul principe Harry e sua moglie Meghan Markle come datori di lavoro.

Degli ex dipendenti della coppia reale riferiscono di condizioni di lavoro difficili e di rapporti impegnativi. Una persona descrive l'esperienza come «molto dolorosa» e paragona il comportamento della duchessa a una partita a scacchi in cui bisogna aspettarsi di essere «gettati in pasto ai lupi in qualsiasi momento».

Le critiche alla nativa di Canoga Park sono particolarmente aspre, mentre il secondogenito di re Carlo viene elogiato per il suo comportamento. Una fonte interna riferisce che si tiene ampiamente fuori dagli affari della compagna e preferisce dedicarsi a cause benefiche.

Impopolare tra i vicini

Dopo il loro ritiro dalla famiglia reale britannica, i duchi di Sussex hanno faticato a fare carriera negli Stati Uniti. Molti dei loro progetti sono stati criticati o cancellati. Una persona coinvolta nel progetto del podcast della donna ha espresso disappunto per la collaborazione.

Anche nella loro casa californiana di Montecito, Harry e Meghan non sono esenti da polemiche. I vicini si lamentano dell'aumento dei prezzi degli immobili e della presenza pubblica della coppia. Un vicino li descrive come «cattivi residenti» e critica la loro smania di apparire sui giornali.

Nonostante le critiche esterne, la loro relazione sembra essere stabile. Un insider ha rivelato che i due sono «ancora cotti l'uno dell'altra».

